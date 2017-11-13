За 9 месяцев Международный инвестиционный банк увеличил прибыль в 2,5 раза до 78,4 млн гривен

В январе-сентябре Международный инвестиционный банк (Киев) увеличил чистую прибыль в 2,5 раза до 78,364 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (31,4 млн гривен).

Об этом говорится в финансовом отчете банка, передают Українські Новини.

1-й квартал МИБ сработал с прибылью 26,8 млн гривен, 2-й квартал с прибылью 26,1 млн гривен, 3-й квартал с прибылью - 25,5 млн гривен.

Чистые процентные доходы банка за указанный период составили 123 млн гривен, чистые комиссионные - 66 млн гривен.

Активы банка в 2017 году выросли на 1,3% до 6,9 млрд гривен, кредитный портфель снизился - на 11,5% до 1,9 млрд гривен, а обязательства - на 1,4% до 6,3 млрд гривен.

2016 год МИБ закончил с прибылью 42,6 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, Президент Петр Порошенко опосредованно владеет 60% акций банка.

Другим крупным акционером банка является первый заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко с долей 14,9% акций.

По данным НБУ, на 1 июля по размеру активов банк занимал 23-е место (7,3 млрд гривен) среди 88 действующих банков.

Основные показатели работы банка:

Показатель, млн гривен 01.01.2017 01.10.2017 Изменение, % Активы 6 887,1 6 978,9 1,3 Кредиты клиентам 2 120,3 1 875,8 -11,5 Средства клиентов 6 359,8 6 269,3 -1,4 Всего капитала 209,5 286,5 36,8