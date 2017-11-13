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За 9 месяцев Международный инвестиционный банк увеличил прибыль в 2,5 раза до 78,4 млн гривен
11:28 13.11.2017 |
В январе-сентябре Международный инвестиционный банк (Киев) увеличил чистую прибыль в 2,5 раза до 78,364 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (31,4 млн гривен).
Об этом говорится в финансовом отчете банка, передают Українські Новини.
1-й квартал МИБ сработал с прибылью 26,8 млн гривен, 2-й квартал с прибылью 26,1 млн гривен, 3-й квартал с прибылью - 25,5 млн гривен.
Чистые процентные доходы банка за указанный период составили 123 млн гривен, чистые комиссионные - 66 млн гривен.
Активы банка в 2017 году выросли на 1,3% до 6,9 млрд гривен, кредитный портфель снизился - на 11,5% до 1,9 млрд гривен, а обязательства - на 1,4% до 6,3 млрд гривен.
2016 год МИБ закончил с прибылью 42,6 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, Президент Петр Порошенко опосредованно владеет 60% акций банка.
Другим крупным акционером банка является первый заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко с долей 14,9% акций.
По данным НБУ, на 1 июля по размеру активов банк занимал 23-е место (7,3 млрд гривен) среди 88 действующих банков.
Основные показатели работы банка:
|Показатель, млн гривен
|01.01.2017
|01.10.2017
|Изменение, %
|Активы
|6 887,1
|6 978,9
|1,3
|Кредиты клиентам
|2 120,3
|1 875,8
|-11,5
|Средства клиентов
|6 359,8
|6 269,3
|-1,4
|Всего капитала
|209,5
|286,5
|36,8
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