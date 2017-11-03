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За 9 месяцев банк "Кредит Днепр" увеличил убыток в 2,3 раза до 489 млн гривен
10:37 03.11.2017 |
В январе-сентябре банк "Кредит Днепр" (Киев) увеличил убыток в 2,3 раза до 489,1 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (207,2 млн гривен).
Об этом говорится в финансовом отчете банка, передают Українські Новини.
1-й квартал банк "Кредит Днепр" закончил с убытком 58,7 млн гривен, 2-й квартал - с прибылью 219 млн гривен, 3-й квартал с убытком - 649,5 млн гривен.
Чистые процентные доходы банка за указанный период составили 92 млн гривен, чистые комиссионные - 81,3 млн гривен.
Активы банка в 2017 году выросли на 3% до 8,1 млрд гривен, кредитный портфель уменьшился - на 0,5% до 3,9 млрд гривен, а обязательства - на 5% до 7,1 млрд гривен.
2016 год банк закончил с убытком 556,6 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, банк "Кредит Днепр" основан в 1993 году.
100% акций банка принадлежит бизнесмену Виктору Пинчуку.
По данным НБУ, на 1 июля по размеру активов банк занимал 21-е место (9,2 млрд гривен) среди 88 действующих банков.
Основные показатели работы банка:
|Показатель, млн гривен
|01.01.2017
|01.10.2017
|Изменение, %
|Активы
|7 871,2
|8 141,9
|3,4
|Кредиты клиентам
|4 001,6
|3 980,3
|-0,5
|Средства клиентов
|7 442,3
|7 079,7
|-4,9
|Всего капитала
|188,9
|898,8
|375,8
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