В январе-сентябре банк "Кредит Днепр" (Киев) увеличил убыток в 2,3 раза до 489,1 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (207,2 млн гривен).

Об этом говорится в финансовом отчете банка, передают Українські Новини.

1-й квартал банк "Кредит Днепр" закончил с убытком 58,7 млн гривен, 2-й квартал - с прибылью 219 млн гривен, 3-й квартал с убытком - 649,5 млн гривен.

Чистые процентные доходы банка за указанный период составили 92 млн гривен, чистые комиссионные - 81,3 млн гривен.

Активы банка в 2017 году выросли на 3% до 8,1 млрд гривен, кредитный портфель уменьшился - на 0,5% до 3,9 млрд гривен, а обязательства - на 5% до 7,1 млрд гривен.

2016 год банк закончил с убытком 556,6 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, банк "Кредит Днепр" основан в 1993 году.

100% акций банка принадлежит бизнесмену Виктору Пинчуку.

По данным НБУ, на 1 июля по размеру активов банк занимал 21-е место (9,2 млрд гривен) среди 88 действующих банков.

Основные показатели работы банка: