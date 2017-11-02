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"Укрпотча" обещает с ноября вдвое повышать зарплаты операторам в городах-миллионниках и облцентрах
07:21 02.11.2017 |
ПАО "Укрпочта" с 1 ноября начинает поэтапное повышение заработных плат работникам предприятия до уровня рыночных, сообщила пресс-служба ПАО.
По ее данным, процесс повышения заработных плат начнется из отделений почтовой связи, расположенных в городах-миллионниках и областных центрах.
Так, операторам почтовой связи, работающим в таких отделениях, будет повышена ставка почти в два раза до 7,5 тыс. Начальникам и заместителям отделений почтовой связи, в зависимости от обеспечения объемов бизнеса, а также при условии дальнейшего наращивания объемов и показателей эффективности - примерно в 2,5 раза, до 14,5 тыс. грн.
В первую очередь, заработная плата будет повышена тем начальникам отделений почтовой связи и их заместителям, которые показали отличные результаты при проведении мониторинга уровня управленческих навыков руководящего состава объектов почтовой связи.
Все остальные начальники отделений и их заместители получат повышенные оклады по результатам мониторинга уровня их управленческих навыков.
Как отмечает "Укрпочта" помимо повышения размера ставки, действует новая система премирования (например, за выполнение плана, за продажи и др.), которая способствует увеличению материального поощрения работников, которые заинтересованы в приумножении собственного дохода за счет выполнения доведенных бизнес-показателей.
"Такого глобального повышения зарплат производственному персоналу компании не происходило в течение многих лет, "Укрпочта" традиционно оставалась в списке предприятий с низким зарплатами. Строя современную клиенториентированную компанию, необходимо инвестировать не только в технике или автотранспорт, важно создать действенную систему мотивации и обеспечить рыночный уровень зарплат ее работникам", - отметил и.о. генерального директора ПАО Игорь Смелянский.
Разработанная программа предусматривает дальнейшее поэтапное повышение заработных плат другим категориям работников по всей стране в течение 2018 года.
Кроме повышения размера ставок, на предприятии продолжает внедряться сдельная форма оплаты труда для работников дирекций по обработки и перевозки почты.
"Такая система уничтожает "уравниловку" и создает дополнительную возможность заработка. Рост заработной платы работников дирекций, которые заинтересованы в увеличении дохода и увеличили показатели собственной эффективности, уже составил до 30-40%, по сравнению с предыдущей, почасовой. Кто лучше работает, тот больше зарабатывает", - добавил И.Смелянский.
Как сообщалось, фонд оплаты труда сотрудников в структуре расходов ПАО "Укрпочта" составляет почти 70%. За девять месяцев 2017 фонд оплаты труда составил 2,37 млрд грн, рост заработной платы за этот период к аналогичному периоду 2016 составил почти 34%. 82% фонда зарплаты - расходы на производственный персонал.
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