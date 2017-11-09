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За 9 месяцев Банк инвестиций и сбережений увеличил прибыль на 25% до 7,5 млн гривен
15:25 09.11.2017 |
В январе-сентябре Банк инвестиций и сбережений (Киев) увеличил чистую прибыль на 25% до 7,493 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (5,975 млн гривен).
Об этом говорится в финансовом отчете банка, передают Українські Новини.
1-й квартал Банк инвестиций и сбережений закончил с прибылью 1,7 млн гривен, 2-й квартал - с прибылью 630 тыс. гривен, 3-й квартал с прибылью - 5,1 млн гривен.
Чистые процентные доходы банка за указанный период составили 128,1 млн гривен, чистые комиссионные - 58,4 млн гривен.
Активы банка в 2017 году уменьшились на 14% до 3,9 млрд гривен, кредитный портфель - на 14% до 3,5 млрд гривен, а обязательства - на 6% до 3,3 млрд гривен.
2016 год банк закончил с прибылью 7,8 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, совладельцы группы компаний "Континиум" Степан Ивахив, Сергей Лагур и Петр Дыминский контролируют 45% акций Банка инвестиций и сбережений.
Еще 15% акций принадлежит Андрею Попову.
По данным НБУ, на 1 июля по размеру активов банк занимал 26-е место (4,2 млрд гривен) среди 88 действующих банков.
Основные показатели работы банка:
|Показатель, млн гривен
|01.01.2017
|01.10.2017
|Изменение, %
|Активы
|4 580,5
|3 954,0
|-13,7
|Кредиты клиентам
|4 143,1
|3 544,6
|-14,4
|Средства клиентов
|3 529,6
|3 309,4
|-6,2
|Всего капитала
|540,9
|541,1
|0,0
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