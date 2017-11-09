За 9 месяцев Банк инвестиций и сбережений увеличил прибыль на 25% до 7,5 млн гривен

В январе-сентябре Банк инвестиций и сбережений (Киев) увеличил чистую прибыль на 25% до 7,493 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (5,975 млн гривен).

Об этом говорится в финансовом отчете банка, передают Українські Новини.

1-й квартал Банк инвестиций и сбережений закончил с прибылью 1,7 млн гривен, 2-й квартал - с прибылью 630 тыс. гривен, 3-й квартал с прибылью - 5,1 млн гривен.

Чистые процентные доходы банка за указанный период составили 128,1 млн гривен, чистые комиссионные - 58,4 млн гривен.

Активы банка в 2017 году уменьшились на 14% до 3,9 млрд гривен, кредитный портфель - на 14% до 3,5 млрд гривен, а обязательства - на 6% до 3,3 млрд гривен.

2016 год банк закончил с прибылью 7,8 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, совладельцы группы компаний "Континиум" Степан Ивахив, Сергей Лагур и Петр Дыминский контролируют 45% акций Банка инвестиций и сбережений.

Еще 15% акций принадлежит Андрею Попову.

По данным НБУ, на 1 июля по размеру активов банк занимал 26-е место (4,2 млрд гривен) среди 88 действующих банков.

Основные показатели работы банка: