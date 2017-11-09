За 9 месяцев Universal Bank сократил прибыль на 21% до 110 млн гривен

В январе-сентябре Universal Bank (Киев) сократил чистую прибыль на 21% до 110,019 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (138,7 млн гривен).

Об этом говорится в финансовом отчете банка, передают Українські Новини.

1-й квартал Universal Bank закончил с прибылью 60,9 млн гривен, 2-й квартал - с прибылью 32,9 млн гривен, 3-й квартал с прибылью - 16,2 млн гривен.

Чистые процентные доходы банка за указанный период составили 270,4 млн гривен, чистые комиссионные - 42,2 млн гривен.

Активы банка в 2017 году уменьшились на 1,5% до 5 млрд гривен, кредитный портфель - на 2,7% до 3,2 млрд гривен, а обязательства - на 5% до 4 млрд гривен.

2016 год Universal Bank закончил с прибылью 77,1 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, владельцем Universal Bank является Сергей Тигипко.

По данным НБУ, на 1 июля по размеру активов банк занимал 25-е место (4,9 млрд гривен) среди 88 действующих банков.

Основные показатели работы банка: