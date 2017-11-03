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За 9 месяцев Кредобанк увеличил прибыль на 40% до 315,3 гривен
07:32 03.11.2017 |
В январе-сентябре Кредобанк (Львов) увеличил чистую прибыль на 40% до 315,317 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (224,9 млн гривен).
Об этом говорится в финансовом отчете банка, передают Українські Новини.
1-й квартал банк закончил с прибылью 101,4 млн гривен, 2-й квартал - с прибылью 103,7 млн млн гривен, 3-й квартал с прибылью - 110,2 млн гривен.
Чистые процентные доходы банка за указанный период составили 790 млн гривен, чистые комиссионные - 279,6 млн гривен.
Активы банка в 2017 году выросли на 18% до 13 млрд гривен, кредитный портфель вырос - на 31% до 7,3 млрд гривен, а обязательства - на 22% до 10 млрд гривен.
2016 год Кредобанк закончил с прибылью 263,7 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, Кредобанк был основан во Львове в 1990 году, является крупнейшим банком Западной Украины.
Его стратегическим инвестором является крупнейший банк Польши - PKO Bank Polski S.A., чья доля в структуре акционерного капитала банка составляет 99,6%.
По данным НБУ, на 1 июля по размеру активов банк занимал 18-е место (12,4 млрд гривен) среди 88 действующих банков.
Основные показатели работы банка:
|Показатель, млн гривен
|01.01.2017
|01.10.2017
|Изменение, %
|Активы
|11 004,6
|12 988,7
|18,0
|Кредиты клиентам
|5 594,6
|7 325,0
|30,9
|Средства клиентов
|8 172,9
|10 002,2
|22,4
|Всего капитала
|1 087,9
|1 455,2
|33,8
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