За 9 месяцев Мегабанк сократил прибыль в 2,7 раза до 5,6 млн гривен

В январе-сентябре Мегабанк (Харьков) сократил чистую прибыль в 2,7 раза до 5,575 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (15 млн гривен).

Об этом говорится в финансовом отчете банка, передают Українські Новини.

1-й квартал Мегабанк закончил с прибылью 750 тыс. гривен, 2-й квартал - с прибылью 1,007 млн гривен, 3-й квартал с прибылью - 3,8 млн гривен.

Чистые процентные доходы банка за указанный период составили 126,9 млн гривен, чистые комиссионные - 148,9 млн гривен.

Активы банка в 2017 году уменьшились на 7% до 8,3 млрд гривен, кредитный портфель уменьшился - на 20% до 6,2 млрд гривен, а обязательства - на 5,5% до 6,1 млрд гривен.

2016 год Мегабанк закончил с убытком 87,4 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, Мегабанк основан в 1990 году, его крупнейшим акционером является Виктор Субботин (60,9% акций).

По 15% акций Мегабанка принадлежат Европейскому банку реконструкции и развития и немецкому государственному банку KfW, а 6,02% - Международной финансовой корпорации.

По данным НБУ, на 1 июля по размеру активов банк занимал 22-е место (8,497 млрд гривен) среди 88 действующих банков.

Основные показатели работы банка: