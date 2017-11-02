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МОФТ начинает работать с криптовалютами
16:39 01.11.2017 |
Торговля криптовалютой сегодня признана одним из самых перспективных направлений инвестирования. Высокая волатильность виртуальной валюты позволяет заработать очень хорошую прибыль за короткий промежуток времени. Ввиду этого команда МОФТ решила открыть в своей деятельности новое глобальное направление - рынок криптовалют.
Так, Объединение сообщило своим клиентам о добавлении нового раздела сайта - «Криптовалюты», где представлен перечень криптобирж и рейтинг этих компаний. Рейтинг криптобирж поможет оценить популярность компаний, качество их услуг. Также МОФТ создал отдельный раздел, где представлена вся самая важная информация о работе с криптовалютой: что такое майнинг, какие криптовалюты самые популярные, как инвестировать в виртуальную валюту.
Клиенты Объединения могут просмотреть суммы выплат МОФТ на крипторынке, в зависимости от криптобиржи. В разделе «Криптовалюты» представлено и подробное описание каждой криптобиржи, с ее торговыми условиями, историей создания. Трейдеры также могут оставлять отзывы по каждой компании.
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В свою очередь повышение рейтинга устойчивости банка отражает стабилизацию его показателей кредитоспособности после применения со стороны властей процедуры финансового оздоровления вслед за национализацией банка, снижение рисков рефинансирования после списания старшего необеспеченного долга и улучшение ликвидности.
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