МОФТ начинает работать с криптовалютами

Торговля криптовалютой сегодня признана одним из самых перспективных направлений инвестирования. Высокая волатильность виртуальной валюты позволяет заработать очень хорошую прибыль за короткий промежуток времени. Ввиду этого команда МОФТ решила открыть в своей деятельности новое глобальное направление - рынок криптовалют.

Так, Объединение сообщило своим клиентам о добавлении нового раздела сайта - «Криптовалюты», где представлен перечень криптобирж и рейтинг этих компаний. Рейтинг криптобирж поможет оценить популярность компаний, качество их услуг. Также МОФТ создал отдельный раздел, где представлена вся самая важная информация о работе с криптовалютой: что такое майнинг, какие криптовалюты самые популярные, как инвестировать в виртуальную валюту.

Клиенты Объединения могут просмотреть суммы выплат МОФТ на крипторынке, в зависимости от криптобиржи. В разделе «Криптовалюты» представлено и подробное описание каждой криптобиржи, с ее торговыми условиями, историей создания. Трейдеры также могут оставлять отзывы по каждой компании.