Финансовые новости
- |
- 02.11.17
- |
- 03:40
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
9 месяцев Укрэксимбанк закончил с прибылью 1,5 млрд гривен
07:14 01.11.2017 |
Январь-сентябрь Государственный экспортно-импортный банк закончил с чистой прибылью 1,465 млрд гривен против убытка 409,9 млн гривен за аналогичный период 2016 года.
Об этом говорится в финотчете банка, передают Українські Новини.
1-й квартал Укрэксимбанк закончил с прибылью 323,1 млн гривен, 2-й квартал - 413,1 млн гривен, в 3-м квартале прибыль банка составила 729 млн гривен.
Чистые процентные доходы банка за период составили 2,1 млрд гривен, чистые комиссионные - 445 млн гривен.
Активы банка в 2017 году увеличились на 4% до 166,8 млрд гривен, кредитный портфель уменьшился на 1,7% до 57,4 млрд гривен, а обязательства выросли на 1,5% до 87,1 млрд гривен.
2016 год Укрэксимбанк закончил с убытком 1 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, 100% акций ПАО "Укрэксимбанк" находится в государственной собственности.
По данным НБУ, на 1 июля по размеру активов банк занимал 3-е место (168,4 млрд гривен) среди 88 действующих банков.
Основные показатели работы банка:
|Показатель, млн гривен
|01.01.2017
|01.10.2017
|Изменение, %
|Активы
|160 358,3
|166 849,9
|4,0
|Кредиты клиентам
|58 426,6
|57 415,3
|-1,7
|Средства клиентов
|85 792,1
|87 121,5
|1,5
|Всего капитала
|5 314,2
|15 150,1
|185,1
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Газпром впервые с дефолтного 1998г закончил январь-сентябрь с убытком по РСБУ
|Россия потребовала гарантий для строительства Турецкого потока в Европу
|Миграционная служба отказала Саакашвили в оформлении документов для признания беженцем
|Сам себя экстрадировал. Зачем Каськиву бежать из Панамы к Луценко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|МОФТ начинает работать с криптовалютами
|За 9 месяцев "Райффайзен Банк Аваль" увеличил прибыль в 1,6 раза до 4 млрд гривен
|Fitch повысило долгосрочный РДЭ ПриватБанка в инвалюте до уровня "B-", прогноз "стабильный"
В свою очередь повышение рейтинга устойчивости банка отражает стабилизацию его показателей кредитоспособности после применения со стороны властей процедуры финансового оздоровления вслед за национализацией банка, снижение рисков рефинансирования после списания старшего необеспеченного долга и улучшение ликвидности.
|"АвтоКрАЗ" поставил партию тягачей ООО "Далгакиран компрессор Украина" под установку оборудования для АЭС
|"Голден Деррик" переименовалась в East Europe Petroleum
|9 месяцев Укрэксимбанк закончил с прибылью 1,5 млрд гривен
|ПСГ "Ковальская" может оформить контроль над ЧАО "ТНК "Гранит"
Это интересно
|Гиперкар Apollo IE: много карбона, 780 л.с. и 1350 килограммов прижимной силы
|Веру Toyota в водород не изменит даже новый аккумулятор для электромобилей
|BMW X2: "робот", три мотора и 470 литров в багажнике
|У электрокаров Nissan будет особый голос
|23-тонный электрогрузовик Daimler проедет 350 километров без зарядки
|Дебют фаблета Oppo F5: экран FHD+, процессор Helio P23 и 20-Мп селфи-камера
|Nissan представил электрокроссовер с запасом хода более 600 километров