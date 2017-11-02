В январе-сентябре "Райффайзен Банк Аваль" увеличил чистую прибыль в 1,6 раза до 4,032 млрд гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (2,525 млрд гривен).

Об этом говорится в финансовом отчете банка, передают Українські Новини.

1-й квартал банк закончил с прибылью 1,435 млрд гривен, 2-й квартал с прибылью 1,269 млрд гривен, 3-й квартал с прибылью - 1,294 млрд гривен.

Чистые процентные доходы банка за указанный период составили 4,2 млрд гривен, чистые комиссионные - 1,7 млрд гривен.

Активы банка в 2017 году выросли на 12% до 62,6 млрд гривен, кредитный портфель - на 28% до 35,9 млрд гривен, а обязательства - на 10% до 48,8 млрд гривен.

2016 год банк закончил с прибылью 3,7 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, "Райффайзен Банк Аваль" зарегистрирован 27 марта 1992 года.

С октября 2005 года банк стал частью австрийской банковской группы Райффайзен Банк Интернациональ АГ.

По состоянию на 30 июня 2017 года РБИ принадлежит 68,28% акций банка, Европейскому банку реконструкции и развития - 30%.

Широкий перечень банковских услуг предоставляется более чем 2,5 млн клиентам "Райффайзен Банка Аваль" через общенациональную сеть, в которую входят около 500 отделений по всей Украине.

По данным НБУ, на 1 июля по размеру активов банк занимал 5-е место (60,9 млрд гривен) среди 88 действующих банков.

Основные показатели работы банка: