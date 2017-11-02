За 9 месяцев Укрсоцбанк сократил убыток в 1,8 раза до 1,6 млрд гривен

В январе-сентябре Укрсоцбанк сократил убыток в 1,8 раза до 1,559 млрд гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (2,746 млрд гривен).

Об этом говорится в финансовом отчете банка, передают Українські Новини.

1-й квартал банк закончил с убытком 206 млн гривен, 2-й квартал с убытком 169,8 млн гривен, 3-й квартал с убытком - 1,183 млрд гривен.

Чистые процентные доходы банка за указанный период составили 283,4 млн гривен, чистые комиссионные - 570,2 млн гривен.

Активы банка в 2017 году уменьшились на 14,5% до 31,7 млрд гривен, кредитный портфель - на 10% до 17,6 млрд гривен, а обязательства - на 9% до 24,2 млрд гривен.

2016 год Укрсоцбанк закончил с убытком 14,8 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, в октябре 2016 года Альфа-групп стала владельцем 99,9% акций Укрсоцбанка.

Альфа-групп контролируется Михаилом Фридманом (32,86%), Германом Ханом (20,97%), Алексеем Кузьмичевым (16,32%), Петром Авеном (12,4%), Андреем Косоговым (3,67%), The Mark Foundation for Cancer Research (3,87%).

Еще 9,9% акций группы принадлежит итальянской UniCredit S.p.A.

По данным НБУ, на 1 июля по размеру активов банк занимал 10-е место (35,16 млрд гривен) среди 88 действующих банков.

Основные показатели работы банка: