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За 9 месяцев Проминвестбанк увеличил убыток на 21% до 4,9 млрд гривен
13:35 03.11.2017 |
В январе-сентябре Проминвестбанк увеличил убыток на 20,5% до 4,917 млрд гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (4,081 млрд гривен).
Об этом говорится в финансовом отчете банка, передают Українські Новини.
1-й квартал Проминвестбанк закончил с убытком 170 млн гривен, 2-й квартал - с убытком 4,551 млрд гривен, 3-й квартал - с убытком 197 млн гривен.
Чистые процентные расходы банка за период составили 3,9 млрд гривен, чистые комиссионные доходы - 183,7 млн гривен.
Активы банка в 2017 году сократились на 33% до 22,4 млрд гривен, кредитный портфель - на 42% до 15 млрд гривен, а обязательства выросли на 6% до 9,4 млрд гривен.
2016 год Проминвестбанк закончил с убытком в сумме 5,79 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, Проминвестбанк основан в 1992 году и контролируется российским Внешэкономбанком (ВЭБ).
Согласно новой стратегии ВЭБа, Проминвестбанк должен быть продан в 2017 году.
По данным НБУ, на 1 июля по размеру активов банк занимал 13-е место (21,6 млрд гривен) среди 88 действующих банков.
Основные показатели работы банка:
|Показатель, млн гривен
|01.01.2017
|01.10.2017
|Изменение, %
|Активы
|33 218,9
|22 425,9
|-32,5
|Кредиты клиентам
|26 052,8
|15 045,9
|-42,2
|Средства клиентов
|8 896,8
|9 441,5
|6,1
|Всего капитала
|3 573,4
|8 965,4
|150,9
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