За 9 месяцев Проминвестбанк увеличил убыток на 21% до 4,9 млрд гривен

В январе-сентябре Проминвестбанк увеличил убыток на 20,5% до 4,917 млрд гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (4,081 млрд гривен).

Об этом говорится в финансовом отчете банка, передают Українські Новини.

1-й квартал Проминвестбанк закончил с убытком 170 млн гривен, 2-й квартал - с убытком 4,551 млрд гривен, 3-й квартал - с убытком 197 млн гривен.

Чистые процентные расходы банка за период составили 3,9 млрд гривен, чистые комиссионные доходы - 183,7 млн гривен.

Активы банка в 2017 году сократились на 33% до 22,4 млрд гривен, кредитный портфель - на 42% до 15 млрд гривен, а обязательства выросли на 6% до 9,4 млрд гривен.

2016 год Проминвестбанк закончил с убытком в сумме 5,79 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Проминвестбанк основан в 1992 году и контролируется российским Внешэкономбанком (ВЭБ).

Согласно новой стратегии ВЭБа, Проминвестбанк должен быть продан в 2017 году.

По данным НБУ, на 1 июля по размеру активов банк занимал 13-е место (21,6 млрд гривен) среди 88 действующих банков.

Основные показатели работы банка: