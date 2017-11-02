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За 9 месяцев Ощадбанк увеличил прибыль на 9% до 448,8 млн гривен
09:25 02.11.2017 |
В январе-сентябре Государственный Ощадный банк (Киев) увеличил чистую прибыль на 9% до 448,757 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (410,679 млн гривен).
Об этом говорится в финансовом отчете банка, передают Українські Новини.
1-й квартал Ощадбанк закончил с прибылью 158,3 млн гривен, 2-й квартал - с прибылью 147,7 млн гривен, 3-й квартал - 142,7 млн гривен.
Чистые процентные доходы банка за период составили 2,7 млрд гривен, чистые комиссионные - 1,9 млрд гривен.
Активы банка в 2017 году выросли на 5% до 221,6 млрд гривен, кредитный портфель - на 7% до 70,5 млрд гривен, а обязательства - на 4% до 150,9 млрд гривен.
2016 год банк закончил с прибылью 464 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, 100% акций ПАО "Ощадбанк" находится в государственной собственности.
По данным НБУ, на 1 июля по размеру активов банк занимал 2-е место (220,7 млрд гривен) среди 88 действующих банков.
Основные показатели работы банка:
|Показатель, млн гривен
|01.01.2017
|01.10.2017
|Изменение, %
|Активы
|210 607,2
|221 631,2
|5,2
|Кредиты клиентам
|65 946,6
|70 470,4
|6,9
|Средства клиентов
|145 586,2
|150 904,8
|3,7
|Всего капитала
|15 740,2
|26 082,8
|65,7
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