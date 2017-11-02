За 9 месяцев ТАСкомбанк увеличил прибыль в 22 раза до 42,5 млн гривен

В январе-сентябре ТАСкомбанк (Киев) увеличил чистую прибыль в 22 раза до 42,5 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (1,9 млн гривен).

Об этом говорится в финансовом отчете банка, передают Українські Новини.

1-й квартал ТАСкомбанк закончил с прибылью 3,9 млн гривен, 2-й квартал - с прибылью 18,4 млн гривен, 3-й - 20,2 млн гривен.

Чистые процентные доходы банка за период составили 1,3 млрд гривен, чистые комиссионные - 138,7 млн гривен.

Активы банка в 2017 году увеличились на 50% до 12,2 млрд гривен, кредитный портфель - на 69% до 9,3 млрд гривен, а обязательства - на 66% до 9,5 млрд гривен.

2016 год банк закончил с прибылью 5,8 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, Тигипко является владельцем финансово-промышленной группы ТАС.

На финансовом рынке группа представлена ТАСкомбанком и страховой группой ТАС.

В декабре 2016 года Тигипко завершил сделку по покупке Universal Bank и страховой компании Aegon Life Ukraine.

В течение 2017 года ТАСкомбанк приобрел часть активов и пассивов неплатежеспособных Диамантбанка и банка "Новый".

В августе он подал заявку в Национальный банк и Антимонопольный комитет на покупку у Сбербанка его дочернего VS Банка.

АМКУ уже одобрил проведение такой сделки, НБУ также не видит препятствий для покупки VS Банка.

По данным НБУ, на 1 июля по размеру активов ТАСкомбанк занимал 19-е место (10,6 млрд гривен) среди 88 действующих банков.

Основные показатели работы банка: