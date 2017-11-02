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За 9 месяцев ТАСкомбанк увеличил прибыль в 22 раза до 42,5 млн гривен
17:56 02.11.2017 |
В январе-сентябре ТАСкомбанк (Киев) увеличил чистую прибыль в 22 раза до 42,5 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (1,9 млн гривен).
Об этом говорится в финансовом отчете банка, передают Українські Новини.
1-й квартал ТАСкомбанк закончил с прибылью 3,9 млн гривен, 2-й квартал - с прибылью 18,4 млн гривен, 3-й - 20,2 млн гривен.
Чистые процентные доходы банка за период составили 1,3 млрд гривен, чистые комиссионные - 138,7 млн гривен.
Активы банка в 2017 году увеличились на 50% до 12,2 млрд гривен, кредитный портфель - на 69% до 9,3 млрд гривен, а обязательства - на 66% до 9,5 млрд гривен.
2016 год банк закончил с прибылью 5,8 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, Тигипко является владельцем финансово-промышленной группы ТАС.
На финансовом рынке группа представлена ТАСкомбанком и страховой группой ТАС.
В декабре 2016 года Тигипко завершил сделку по покупке Universal Bank и страховой компании Aegon Life Ukraine.
В течение 2017 года ТАСкомбанк приобрел часть активов и пассивов неплатежеспособных Диамантбанка и банка "Новый".
В августе он подал заявку в Национальный банк и Антимонопольный комитет на покупку у Сбербанка его дочернего VS Банка.
АМКУ уже одобрил проведение такой сделки, НБУ также не видит препятствий для покупки VS Банка.
По данным НБУ, на 1 июля по размеру активов ТАСкомбанк занимал 19-е место (10,6 млрд гривен) среди 88 действующих банков.
Основные показатели работы банка:
|Показатель, млн гривен
|01.01.2017
|01.10.2017
|Изменение, %
|Активы
|8 129,6
|12 204,8
|50,1
|Кредиты клиентам
|5 478,3
|9 281,9
|69,4
|Средства клиентов
|5 734,4
|9 523,2
|66,1
|Всего капитала
|652,4
|824,4
|26,4
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