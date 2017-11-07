За 9 месяцев VS Банк увеличил прибыль в 2 раза до 112,8 млн гривен

В январе-сентябре VS Банк (Львов) увеличил чистую прибыль в 2 раза до 112,757 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (55,4 млн гривен).

Об этом говорится в финотчете банка, передают Українські Новини.

1-й квартал VS Банк закончил с прибылью 12,7 млн гривен, 2-й квартал - с прибылью 67,8 млн гривен, в 3-м - 32,3 млн гривен.

Чистые процентные доходы банка за период составили 129,3 млн гривен, чистые комиссионные - 46,3 гривен.

Активы банка в 2017 году сократились на 3% до 3,8 млрд гривен, кредитный портфель - на 30,5% до 977,5 млн гривен, а обязательства - на 25% до 761 млн гривен.

2016 год банк закончил с прибылью 63,6 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, в настоящее время 99,9% акций VS Банка опосредованно принадлежит Сбербанку России.

В августе Сергей Тигипко подал заявку в Национальный банк и Антимонопольный комитет на покупку у Сбербанка VS Банка.

АМКУ уже одобрил проведение такой сделки, НБУ также не видит препятствий для покупки VS Банка.

По состоянию на 1 июля по размеру активов VS Банк занимал 28-е место (3,6 млрд гривен) среди 88 действующих банков.

Основные показатели работы банка: