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За 9 месяцев VS Банк увеличил прибыль в 2 раза до 112,8 млн гривен
20:06 06.11.2017 |
В январе-сентябре VS Банк (Львов) увеличил чистую прибыль в 2 раза до 112,757 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (55,4 млн гривен).
Об этом говорится в финотчете банка, передают Українські Новини.
1-й квартал VS Банк закончил с прибылью 12,7 млн гривен, 2-й квартал - с прибылью 67,8 млн гривен, в 3-м - 32,3 млн гривен.
Чистые процентные доходы банка за период составили 129,3 млн гривен, чистые комиссионные - 46,3 гривен.
Активы банка в 2017 году сократились на 3% до 3,8 млрд гривен, кредитный портфель - на 30,5% до 977,5 млн гривен, а обязательства - на 25% до 761 млн гривен.
2016 год банк закончил с прибылью 63,6 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, в настоящее время 99,9% акций VS Банка опосредованно принадлежит Сбербанку России.
В августе Сергей Тигипко подал заявку в Национальный банк и Антимонопольный комитет на покупку у Сбербанка VS Банка.
АМКУ уже одобрил проведение такой сделки, НБУ также не видит препятствий для покупки VS Банка.
По состоянию на 1 июля по размеру активов VS Банк занимал 28-е место (3,6 млрд гривен) среди 88 действующих банков.
Основные показатели работы банка:
|Показатель, млн гривен
|01.01.2017
|01.10.2017
|Изменение, %
|Активы
|3 909,3
|3 784,7
|-3,2
|Кредиты клиентам
|1 407,2
|977,5
|-30,5
|Средства клиентов
|1 020,0
|761,3
|-25,4
|Всего капитала
|899,1
|1 011,8
|12,5
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