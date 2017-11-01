RoboForex запустил бесплатного конструктора торговых роботов

Брокер RoboForex объявил о запуске для терминала R Trader уникального конструктора торговых роботов. С помощью нового сервиса компании трейдеры смогут создать торгового робота без особых познаний в сфере программирования. Использовать конструктор клиенты брокера могут совершенно бесплатно.

Новый конструктор от RoboForex позволит разрабатывать и тестировать стратегии, использовать бесплатную информацию о Форекс и удобные графики. Отметим, что все стратегии запускаются на сервере, что обеспечивает высокую скорость исполнения сделок и позволяет сэкономить до 100 мс на каждой торговой операции. На платформе R Trader трейдеры могут вести сделки по 40 торговым инструментам с выгодными спредами - от 0 пунктов.

На сайте «РобоФорекс» представлена детальная инструкция процесса создания робота, которая поможет новичкам оперативно разобраться со всеми возникающими вопросами.

Также напомним, что на текущей неделе эксперты RoboForex проводят ряд вебинаров на тематику Forex. В ближайшие дни компания приглашает принять участие в online-семинарах, посвященных обзору кросс-курсов нацвалют Швейцарии, Японии, Британии, а также стратегий «Price Action», «Торговый хаос».