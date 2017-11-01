Тигипко купил Днепрометиз в 100 раз дешевле, чем продал в 2006-м

Завод Днепрометиз, ранее принадлежавший российской группе Северсталь, был продан компании, близкой к Сергею Тигипко, приблизительно за $500 тыс. Об этом свидетельствует информация, размещенная Днепрометизом в системе НКЦБФР.

В сообщении сказано, что 27 октября 2017 г. компания Blossom Investments (Эстония) заключила с компанией Cambay Services Ltd. (Британские Виргинские о-ва) договор купли-продажи 100% акций компании Dealzone Holding Ltd. (Британские Виргинские о-ва), владеющей 98,6578% акций Днепрометиза.

Всего было продано 1 209 742 акции по 11,07 грн за каждую. Таким образом их стоимость составила 13,39 млн грн.

Эстонской Blossom Investments в Украине также принадлежит ЧП Агри-Сервис. При этом адрес Агри-Сервис совпадает с адресом офиса Таскомбанка Сергея Тигипко, а номер телефона ранее указывался в качестве контактного для зарегистрированной компании ТАС Агро Тигипко.

Северсталь приобрела 60% акций Днепрометиза в 2006 г. у группы ТАС. Впоследствии доля Северстали в украинском предприятии была увеличена до 98,6%. Сумма сделки тогда оценивалась в $50 млн.