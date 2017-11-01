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НКРСИ согласилась помочь Укртелекому поднять тарифы с 1 января
15:48 31.10.2017 |
Национальная комиссия по вопросам регулирования связи и информатизации по предложению Укртелекома приняла за основу решение об увеличении граничных тарифов на общедоступные телеком услуги с 1 января 2018 года.
Об этом отмечается в сообщении регулятора.
Как уточнили в пресс-службе НКРСИ, для абонентов городов тарифы увеличатся на 7,3%, а абонентов села - на 14,5%.
Таким образом, тариф Домашний Безлимит для жителей городов будет стоять около 74 грн, для жителей села - 70 грн. Тариф Домашний Базовый будет стоить около 67 грн для города и около 63 грн для села.
В пресс-службе Укртелекома уточнили, что новые цены будут на уровне себестоимости предоставления услуг.
В течение месяца решение будет согласовываться с представителями профсоюзов и работодателей, а также с госорганами.
Напомним, 19 октября хозсуд Киева принял решение о разрыве приватизационного договора между Фондом государственного имущества и ЕСУ (дочерняя компания СКМ и владелец 92,79% акций оператора) по Укртелекому. ЕСУ будет обжаловать это решение.
В 2013 году ЕСУ приобрела СКМ Рината Ахметова. Но выкупить облигации у госбанков в полном объеме компания так и не смогла. В 2015 году ей лишь удалось отсрочить погашение до конца 2017 года.
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