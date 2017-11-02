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Менеджеры Тигипко вошли в набсовет Днепрометиза
06:36 02.11.2017 |
В наблюдательном совете завода Днепрометиз, о продаже которого заявила российская группа Северсталь, произошли изменения. Соответствующие сведения размещены в системе раскрытия информации НКЦБФР.
С 26 октября по собственному желанию прекратили свои полномочия члены набсовета Андрей Рыжов и Виталий Палабугин, представлявшие Северсталь. Новые члены на их места не избирались.
Кроме того, два члена наблюдательного совета, представлявшие Северсталь, Сергей Виноградов и Сергей Ковряков были заменены на Викторию Зинкевич и Олега Желтова.
Зинкевич - заместитель директора по юридическим вопросам ООО Группа ТАС, Желтов - главный казначей ООО Группа ТАС.
Конечным собственником группы компаний ТАС является бизнесмен Сергей Тигипко.
Формальным покупателем акций Днепрометиза выступила зарегистрированная в Эстонии компания Blossom Investments OU.
Северсталь приобрела 60% акций Днепрометиза в 2006 г. у группы ТАС. Сумма сделки оценивалась в $50 млн. Впоследствии доля Северстали в украинском предприятии была увеличена до 98,6%.
Днепрометиз - ведущий производитель Украины по выпуску стальной проволоки, гвоздей, крепежа и сеток с долей рынка около 30%.
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