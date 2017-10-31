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Tickmill отправился в Кению с благотворительной миссией
16:21 30.10.2017 |
Брокер Tickmill направил одного из своих сотрудников с благотворительной миссией в Кению, чтобы оказать помощь детям, которые живут в неблагополучных регионах этой страны.
Как сообщили в компании, в Кению отправилась начальница отдела маркетинга. Ей было поручено доставить детям, которые живут в неблагоприятных условиях, предметы первой необходимости. В рамках миссии представители Tickmill миновали гору Килиманджаро и посетили самые отдаленные районы африканского государства.
Также стало известно, что брокер и его сотрудники выделили немалую сумму денег для покупки 1 т кукурузы, муки, риса. Помимо этого были закуплены ноутбуки, свыше 4 тысяч книг и других предметов, необходимых для обучения кенийских детей.
Глава отдела маркетинга Tickmill в рамках своей поездки направилась в детские дома, малоимущие общины и начальные школы. В целом поездка длилась пять дней и за это время специалисты компании познакомились с большим количеством интересных людей. Руководство брокера отметило, что намерено и дальше оказывать помощь бедным регионам Африки. Просмотреть фотоотчет благотворительной поездки можно на сайте Tickmill.
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