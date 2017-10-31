Финансовые новости
- |
- 31.10.17
- |
- 05:01
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Wizz Air отменила плату за ручную кладь
10:52 30.10.2017 |
С 29 октября на рейсах авиакомпании Wizz Air больше не нужно платить за ручную кладь.
Об этом сообщает ЦТС.
При этом, сумка или чемодан, которые пассажиры могут взять с собой в салон самолета не должны превышать габариты 55x40x23см, и вес - 10 кг.
"Этот день настал, с сегодняшнего дня ваша бесплатная ручная кладь стала больше", - заявляет авиакомпания на своей официальной странице в Facebook.
Напомним, что о данном нововведении лоукостер объявил в июле текущего года.
Последний раз Wizz Air меняла правила провоза ручной клади в октябре 2012 года. Тогда была введена плата за ручную кладь, превышающую размеры 42x32x25см.
Таким образом, до сегодняшнего дня существовало разделение ручной клади на бесплатную маленькую (42х32х25 см) и платную большую (56х45х25 см, вес до 15 кг).
Теперь же вводится единый стандарт - 55x40x23см, вес до 10 кг. Сумки с большими размерами или большим весом будут зарегистрированы как багаж.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Окуева погибла, ее супруг Осмаев получил ранения в результате обстрела их автомобиля под Киевом - Геращенко
ТОП-НОВОСТИ
|Высокий спрос на валюту со стороны нефтетрейдеров не посзолил курсу доллара на межбанке просесть сильнее
|Захват в Одессе. Почему за "военное рейдерство" сесть могут все
|По главной площади с джихадом. Почему сторонникам ИГИЛ так вольготно в Москве
|Россия должна вывести свои силы из Донбасса, чтобы туда зашли миротворцы ООН - Курт Волкер
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Укрнафта за 9 мес. увеличила чистую прибыль в 2,6 раза
|Tickmill отправился в Кению с благотворительной миссией
|Wizz Air отменила плату за ручную кладь
|"Энергоатом" в 2017 году закупит 17 партий ядерного топлива
|Хмельницкая АЭС подключила 2-й блок к энергосистеме после планового ремонта
|Сократить убытки на 10%? Решение — счет "Для новичка" от FortFS
Это интересно
|Nissan представил электрокроссовер с запасом хода более 600 километров
|Преемник Mitsubishi Lancer Evolution получил три электромотора
|Uber выпустил кредитную карту
|Lexus показал флагманский седан будущего с искусственным интеллектом
|Закон об увеличении штрафа за парковку на местах для инвалидов в 3,7 раза до 1,7 тыс. гривен вступил в силу
|Как начать разговор о повышении зарплаты: 5 советов
|Mazda Vision Coupe: большое четырехдверное купе на 21-дюймовых колесах