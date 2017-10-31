Wizz Air отменила плату за ручную кладь

С 29 октября на рейсах авиакомпании Wizz Air больше не нужно платить за ручную кладь.

Об этом сообщает ЦТС.

При этом, сумка или чемодан, которые пассажиры могут взять с собой в салон самолета не должны превышать габариты 55x40x23см, и вес - 10 кг.

"Этот день настал, с сегодняшнего дня ваша бесплатная ручная кладь стала больше", - заявляет авиакомпания на своей официальной странице в Facebook.

Напомним, что о данном нововведении лоукостер объявил в июле текущего года.

Последний раз Wizz Air меняла правила провоза ручной клади в октябре 2012 года. Тогда была введена плата за ручную кладь, превышающую размеры 42x32x25см.

Таким образом, до сегодняшнего дня существовало разделение ручной клади на бесплатную маленькую (42х32х25 см) и платную большую (56х45х25 см, вес до 15 кг).

Теперь же вводится единый стандарт - 55x40x23см, вес до 10 кг. Сумки с большими размерами или большим весом будут зарегистрированы как багаж.