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Сократить убытки на 10%? Решение — счет "Для новичка" от FortFS
16:44 27.10.2017 |
Первые шаги в трейдинге на финансовых рынках всегда сопряжены с большими эмоциональными переживаниями и иногда даже стрессами. Именно поэтому международный брокер FortFS разработал специальный счет для новичка - FLEX «Для новичка».
Этот тип счета обладает плавающим спредом и точностью котирования до 5 знаков, как и классический либо центовый счет FLEX. Однако изюминкой FLEX «Для новичка» является уникальная система компенсации убытка. В случае неблагоприятного развития ситуации и закрытия сделки с минусом, на счет трейдера будет начислено 10% от зафиксированного убытка.
Данное начисление происходит в автоматическом режиме отдельной балансовой операцией в течение считаных секунд после закрытия «проблемной» позиции. Важным является то, что сумма компенсации может быть выведена с торгового счета либо использована в последующих сделках без каких-либо ограничений или «отработок»!
Такая компенсация не только поддерживает баланс счета, но и снижает риски, что так важно для начинающих трейдеров. Технология счета для новичка стала возможной благодаря уникальным алгоритмам брокера FortFS для обработки клиентских ордеров и распределения части спреда от вывода общей нетто позиции клиентов на провайдеров ликвидности межбанковского FOREX-рынка.
Данный сервис широко востребован клиентами, и мы рады напомнить вам об этой интересной возможности!
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