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ПриватБанк и Google 1 ноября объявят о запуске Android Pay в Украине
11:09 27.10.2017 |
Представители ПриватБанка, Google, Национального банка Украины и международных платежных систем 1 ноября проведут презентацию запуска в Украине технологии Android Pay - возможность оплаты смартфонов через POS-терминалы с наличием бесконтактной оплаты и с предварительной привязкой к цифровому "кошельку" банковских карт.
"Google еще в начале года не планировала внедрение Android Pay в нашей стране, однако после активной заинтересованности в развитии сервиса со стороны ПриватБанка и Mastercard, ознакомления с технологиями банка и уровнем безналичных расчетов в стране, приняла беспрецедентное решение о внеплановом запуске сервиса в Украине", - сообщил ПриватБанк в пятницу.
Финучреждение напоминает, что в настоящее время запущенный Google в 2015 году сервис Android Pay работает в 14 развитых странах мира.
По сообщениям ряда украинских пользователей смартфонов, им уже доступно приложение Android Pay от Google в магазине приложений Play Market.
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