Брокер ХМ провел семинар в столице Германии

Эту осень брокер ХМ начал с проведения в Германии серии обучающих мероприятий. Так, 21.10.17 компания организовала в столице этой страны семинар на тему Форекс рынка. Участниками этого мероприятия стали трейдеры, которые уже сотрудничают с брокером ХМ, и потенциальные клиенты компании.

Информацию в рамках семинара представил профессиональный преподавать трейдинга Гил Пац, который рассказал присутствующим о финансовой и психологической составляющих онлайн-инвестирования. Также трейдеры узнали,почему нужно трезво оценивать ситуацию на рынке и свои возможности, как составить эффективную торговую стратегию и для чего нужно постоянно совершенствовать торговые навыки.

Теоретическую часть преподаватель использовал на реальных примерах, что позволило трейдерам закрепить полученную информацию. В ходе семинара его участники могли задавать интересующие их вопросы не только ведущему, но и представителям брокера ХМ.

По окончанию мероприятия компания организовала для трейдеров розыгрыш призов - двух iPad Mini 4.

Следующие семинары пройдут в Германии в ближайшие два месяца: 11.11.17 - в Мюнхене и 09.12.17 - в Гамбурге. Брокер ХМ приглашает на эти мероприятия всех желающих.