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Укрзалізниця проведет эксперимент с пригородным сообщением
19:40 25.10.2017 |
Укрзалізниця в начале 2018 г. реализует пилотный проект по организации пригородного железнодорожного сообщения вокруг крупных городов. Сначала этот проект начнет действовать в Киевском узле. Об этом заявил руководитель Укрзалізниці Евгений Кравцов, сообщает пресс-служба компании.
По словам Кравцова, пригородное железнодорожное сообщение между Киевом и Ирпенем, Бучей, Немешаевым и Броварами будут осуществлять модернизированные электропоезда с интервалом движения 20-25 минут.
"Этот проект поможет сделать трудовую миграцию населения более удобной и разгрузить автомобильные дороги", - отметил Кравцов.
Руководитель Укрзалізниці планирует в течение нескольких следующих лет реализовать такие проекты и в других крупнейших городах Украины.
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