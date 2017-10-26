Укрзалізниця проведет эксперимент с пригородным сообщением

Укрзалізниця в начале 2018 г. реализует пилотный проект по организации пригородного железнодорожного сообщения вокруг крупных городов. Сначала этот проект начнет действовать в Киевском узле. Об этом заявил руководитель Укрзалізниці Евгений Кравцов, сообщает пресс-служба компании.

По словам Кравцова, пригородное железнодорожное сообщение между Киевом и Ирпенем, Бучей, Немешаевым и Броварами будут осуществлять модернизированные электропоезда с интервалом движения 20-25 минут.

"Этот проект поможет сделать трудовую миграцию населения более удобной и разгрузить автомобильные дороги", - отметил Кравцов.

Руководитель Укрзалізниці планирует в течение нескольких следующих лет реализовать такие проекты и в других крупнейших городах Украины.