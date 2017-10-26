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Агрохолдинг Косюка перенес центральный офис на Кипр
17:36 25.10.2017 |
Акционеры агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" (МХП) назначили новым директором Раймонда Уильяма Ричардса на собрании 24 октября 2017 года.
Согласно сообщению на Лондонской фондовой бирже, он назначен на период до проведения годового собрания акционеров в 2019 году.
Р.Ричардс родился 8 октября 1960 года в Великобритании.
Кроме того, акционеры утвердили перевод офиса и центральной администрации холдинговой компании MHP SE с Люксембурга на Кипр.
Официальным представителем и консультантом МХП на Кипре будет компания Mouaimis&Mouaimis.
Мироновский хлебопродукт" является крупнейшим производителем курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки.
Продукция МХП реализуется под торговыми марками "Наша Ряба", "Легко", "Бащинский" и Qualiko.
Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.
В первом полугодии 2017 года чистая прибыль МХП увеличилась в 1,9 раза, до $210 млн по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Выручка компании выросла на 24% - до $600 млн, в том числе доля экспортной выросла до 58% с 53% в январе-июне-2016.
Чистая прибыль МХП в 2016 году составила $69 млн против чистого убытка в $113 млн в 2015 году. Выручка возросла на 7% - до $1,135 млрд.
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