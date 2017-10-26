Брокер Alpari был приглашен «РИА-Новости» в качестве участника круглого стола, который состоялся 23.10.17. Тема данного мероприятия была связана с рынком производных фининструментов.

В круглом столе, помимо Alpari, приняли участие известные практики и теоретики рынка деривативов, а также представители крупнейших российских СМИ. Данное мероприятие было организовано ввиду того, что в последнее время все чаще урегулирование между ведущими участниками финрынка споров, касающихся использования производных фининструментов, происходит с привлечением судебных органов.

Аналитик Alpari, выступивший с докладом в рамках круглого стола, отметил, что на практике российские компании не имеют достаточной компетенции для работы на рынке производных фининструментов. Негатива данной ситуации добавляет и отсутствие регулирования со стороны центробанка страны. Также специалисты Alpari представили глубокий обзор ситуации с производными фининструментами в РФ и ответили на вопросы других участников круглого стола.

В компании также сообщили, что в это воскресенье европейские государства переходят на зимнее время, а с 05.11.17 на зимнее время переходят и в Америке. Таким образом, торговое расписание будет изменено, и с новым графиком можно ознакомиться на сайте Alpari.

