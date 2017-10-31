НАЭК "Энергоатом" в текущем году закупит 17 партий свежего ядерного топлива для своих энергоблоков, сообщил первый вице-президент компании Александр Шавлаков на форуме "Open energy week" в Киеве в понедельник.

По его словам, в частности, компания планирует закупить 11 партий топлива с РФ (девять партий для реакторов ВВЭР-1000 и две партии - для ВВЭР -440).

На данный момент уже получено пять партий российского топлива.

В 2017 году также планируется закупить шесть партий ядерного топлива производства компании Westinghouse, из этого количества поставлено уже пять партий.

По словам А.Шавлакова, в текущем году планируется также 5 рейсов по вывозу отработанного ядерного топлива в Россию, из них уже осуществлено четыре рейса.

