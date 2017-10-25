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АМКУ разрешил инвестфонду Виталия Хомутынника увеличить долю в компании "Николаевхлеб"
10:01 25.10.2017 |
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение ПАО "Закрытый недиверсифицированнный корпоративный инвестиционный фонд "Каскад-Инвест" приобрести акции ЧАО "Николаевхлеб".
Согласно сообщению на сайте АМКУ, соответствующее разрешение обеспечит превышение 25% голосов в высшем органе управления ЧАО.
Согласно данным Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, по состоянию на конец первого полугодия 2017 года "Каскад-Инвест" уже принадлежало 24,37% акций "Николаевхлеба". Другими собственниками ЧАО были ООО "Глобус-Инвест" (23,96%), ООО "Трейдкомиконсалт" (23,96%) и физлицо.
Чистая прибыль "Николаевхлеба" в 2016 году составила 84 тыс. грн против 19 тыс. грн чистого убытка годом ранее, чистый доход от реализации вырос на 39% - до 3,4 млн грн.
По данным Единого государственного реестра юридических и физических лиц (ЕГР), конечным бенефициаром ПАО "Закрытый недиверсифицированнный корпоративный инвестиционный фонд "Каскад-Инвест" является Виталий Хомутынник (депутатская группа "Видродження") - член парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики.
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