Филиал "Украинская железнодорожная скоростная компания" ПАО "Укрзализныця" для обеспечения перевозки пассажиров назначил курсирование нового скоростного поезда "Интерсити" №747/748 Киев-Тернополь-Киев отправлением из Киева с 3 ноября, из Тернополя с 4 ноября.

Как сообщила пресс-служба филиала, он будет курсировать ежедневно, кроме понедельника из Киева и вторника из Тернополя.

Поезд №747 будет отправляться со станции Киев-Пассажирский с 3 ноября в 17:24 и прибывать в Тернополь в 23:25. На маршруте следования поезд будет останавливаться на станциях: Казатин-1 (19:05-19:06), Калиновка-1 (19:38-19:39), Винница (19:57-20:00), Гнивань (20:20-20:21), Деражня (21:19-21:20) Хмельницкий (21:50-21:53), Волочиск (22:39-22:40).

Поезд №748 будет отправляться со станции Тернополь с 4 ноября в 4:06 и прибывать на станцию Киев-Пассажирский в 9:58. На маршруте следования поезд будет останавливаться на станциях Волочиск (4:51-04:52), Хмельницкий (5:42-5:45), Деражня (6:10-6:11), Гнивань (07:08-07:09), Винница (07:27-07:30), Калиновка-1 (07:45-07:46) и Казатин-1 (08:16-08:17).

Билеты появятся в продаже на портале бронирования билетов ПАО и в железнодорожных кассах ближайшее время.

Филиал напоминает, что скоростной поезд "Интерсити +" №715/716 Киев-Перемышль-Киев также курсирует в Тернополь через Винницу и Хмельницкий.