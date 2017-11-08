Херсонский государственный завод "Паллада" (ХГЗ "Паллада") завершил строительство нового композитного дока Ereneos грузоподъемностью 7,1 тыс. тонн по заказу кипрской Multimarine Shipyards Ltd.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник в руководстве ХГЗ, на сегодняшний день предприятием уже завершены испытания сооружения, готовится его передача заказчику.

"Несмотря на сложные погодные условия, в процессе испытаний все ранее заявленные характеристики плавучего дока были подтверждены представителями владельца и Американского бюро судоходства (АBS). В настоящее время завершается классификация дока в АBS, после чего он будет передан заказчику", - отметил собеседник агентства, уточнив: "После передачи заказчику, плавучий док будет отбуксирован на Кипр, где начнет работу в порту Лимассол".

Длина стапель-палубы дока - 120 м, глубина погружения - 12,2 м. Корпус дока изготовлен из специального тяжелого морского судостроительного бетона, башни - из судостроительной стали, что обеспечивает снижение эксплуатационных расходов технического сооружения в 2-2,5 раза в сравнении с аналогичными стальными доками.

Проектирование и строительство дока велось на класс и под наблюдением Американского Бюро Судоходства (ABS). Это первый плавучий док, построенный "Палладой" на класс ABS.

ХГЗ "Паллада" на сегодняшний день единственное в мире судостроительное предприятие, специализирующееся на строительстве композитных плавучих доков нового поколения для обслуживания судов гражданского и военного флота. Гарантийный срок эксплуатации техники - 50 лет.

Среди заказчиков предприятия: Япония, Южная Корея, Финляндия, Болгария, Турция, Алжир, Хорватия, Франция, ЮАР.

С апреля 2011 года по решению правительства Украины ХГЗ "Паллада" входит в состав госконцерна "Укроборонпром".