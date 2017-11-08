Финансовые новости
- |
- 08.11.17
- |
- 04:24
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
ХГЗ "Паллада" завершил строительство нового композитного дока грузоподъемностью 7,1 тыс тонн для кипрского заказчика
07:30 07.11.2017 |
Херсонский государственный завод "Паллада" (ХГЗ "Паллада") завершил строительство нового композитного дока Ereneos грузоподъемностью 7,1 тыс. тонн по заказу кипрской Multimarine Shipyards Ltd.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник в руководстве ХГЗ, на сегодняшний день предприятием уже завершены испытания сооружения, готовится его передача заказчику.
"Несмотря на сложные погодные условия, в процессе испытаний все ранее заявленные характеристики плавучего дока были подтверждены представителями владельца и Американского бюро судоходства (АBS). В настоящее время завершается классификация дока в АBS, после чего он будет передан заказчику", - отметил собеседник агентства, уточнив: "После передачи заказчику, плавучий док будет отбуксирован на Кипр, где начнет работу в порту Лимассол".
Длина стапель-палубы дока - 120 м, глубина погружения - 12,2 м. Корпус дока изготовлен из специального тяжелого морского судостроительного бетона, башни - из судостроительной стали, что обеспечивает снижение эксплуатационных расходов технического сооружения в 2-2,5 раза в сравнении с аналогичными стальными доками.
Проектирование и строительство дока велось на класс и под наблюдением Американского Бюро Судоходства (ABS). Это первый плавучий док, построенный "Палладой" на класс ABS.
ХГЗ "Паллада" на сегодняшний день единственное в мире судостроительное предприятие, специализирующееся на строительстве композитных плавучих доков нового поколения для обслуживания судов гражданского и военного флота. Гарантийный срок эксплуатации техники - 50 лет.
Среди заказчиков предприятия: Япония, Южная Корея, Финляндия, Болгария, Турция, Алжир, Хорватия, Франция, ЮАР.
С апреля 2011 года по решению правительства Украины ХГЗ "Паллада" входит в состав госконцерна "Укроборонпром".
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Как Оппоблок и Батькивщина пиарились на отставке Авакова
|Почему растет цена на нефть, но Путину рано радоваться
|Двойных договоров аренды земли больше не будет - Минюст
|НКРЭКУ предложила правительству провести в каждой области страны тендеры по выбору поставщика газа для населения
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ разрешил китайской товарной бирже BOCE опосредованно купить УБРР
|НБУ разрешил Тигипко купить VS Банк
|За 9 месяцев банк "Пивденный" увеличил прибыль на 14% до 58,4 млн гривен
|Брокер ХМ построил в Уганде новое здание школы
|9 месяцев Альфа-банк (Украина) закончил с прибылью 24 млн гривен
|Корпорация Roshen назвала сумму уплаченных налогов
Это интересно
|В Украине массово угоняют автомобили на евробляхах
|Организация MyRight подала в немецкий суд коллективный иск против VW
|Что такое токен?
|Как уйти с работы, красиво хлопнув дверью
|Ford придумала простое устройство, которое не даст водителю уснуть за рулём
|Google патентует "умные" очки с новой конструкцией
|На Манхэттене построят ультратонкий небоскреб