ЧАО "АвтоКрАЗ" (Кременчуг Полтавской обл.), единственный в Украине производитель большегрузных автомобилей, поставило в адрес ведущего украинского поставщика дизельных генераторов и компрессорной техники "Далгакиран компрессор Украина" (Киев) вторую партию (3 ед.) полноприводных седельных тягачей КрАЗ-6443 колесной формулы 6×6.

Согласно сообщению пресс-службы "АвтоКрАЗа", тягачи предназначены для буксировки транспортных и специальных полуприцепов полной массой 48 тонн, имеют полную массу автопоезда 59 тонн, вертикальную нагрузку на седельно-сцепное устройство 17 тонн.

Автомобили оснащены рядным турбонаддувным 6-цилиндровым двигателем Евро-5 мощностью 375 л. с., которые агрегатированы с двухдиапазонной механической 9-ступенчатой коробкой передач.

В пресс-службе отмечают, что предыдущая поставка в адрес "Далгакиран компрессор Украина" в конце мая текущего года включала бортовые вездеходы КрАЗ-6322 и седельный тягач этой же модели.

На автомобили "Далгакиран компрессор Украина" установила мобильные дизель-генераторные станции Cummins, и затем они были отгружены конечному заказчику - НАЭК "Энергоатом" для Хмельницкой (4 ед.) и Запорожской АЭС (1 ед.) АЭС.

Как отмечается в пресс-релизе, после выполнения своих обязательств в полном объеме, с "АвтоКрАЗом" данный контрагент подписал дополнительный договор на изготовление полноприводных тягачей, что и было выполнено.

"Для "АвтоКрАза" эти договоры важны в первую очередь тем, что они основаны на победе в честных прозрачных тендерах, что украинские компании отдают предпочтение национальному производителю, и бюджетные средства, на которые "Энергоатом" закупает технику, пойдут на развитие отечественного машиностроения. К тому же полноприводная техника КрАЗ - одна из лучших в своем классе, и выбор ее в качестве базы под установку дорогостоящего оборудования - яркое тому подтверждение", - отметила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь компании Дина Стеганцева.

"АвтоКрАЗ" выпускает 33 базовые модели, более 260 модификаций и комплектаций автомобильной техники "КрАЗ" для работы во всех отраслях экономики и в Вооруженных силах Украины.

По данным финотчета компании за 2016 год, ею изготовлено 772 ед. автотехники, в 741 грузовой автомобиль и 31 ед. прицепной техники. Реализовано 726 грузовиков, в том числе 47% - на внутренний рынок. На текущий год первоначально запланировано выпустить 1,2 тыс. автомобилей, но фактических объемов компания не разглашает.