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ПСГ "Ковальская" может оформить контроль над ЧАО "ТНК "Гранит"
20:39 31.10.2017 |
ООО "БАУ-Капитал" (Киев), принадлежащее бенефициарам и руководителям Промышленно-строительной группы (ПСГ) "Ковальская", может получить контроль над ЧАО "Транснациональная корпорация (ТНК) "Гранит" (с. Билощици, Коростенский р-н Житомирской обл.).
Как говорится в сообщении Антимонопольного комитета Украины в понедельник, он предоставил "БАУ-Капитал" разрешение на приобретение свыше 50% акций ТНК "Гранит".
Согласно данным госреестра, ТНК "Гранит" занимается добычей песка, гравия, глины и каолина, ее уставный фонд составляет 13,5 млн грн. Ее единственным акционером выступает компания "Призма Пропертис С.А." (Маршалловы о-ва).
Как сообщалось, в конце 2014 года сменился наблюдательный совет ТНК "Гранит": вместо ООО "Ивано-Франковскцемент-этернит" он был сформирован из работников Заводе железобетонных конструкций им.Ковальской. А в начале марта этого года директором ТНК "Гранит" стал Евгений Федорук, который до этого был главным инженером входящего в ПСГ "Ковальская" ООО Омельяновский карьер".
Чистый доход ТНК "Гранита" в 2016 году увеличился на 78,4% - до 71,9 млн грн, а чистая прибыль составила 0,7 млн грн, тогда как в 2015 году ЧАО понесло убыток 1,17 млн грн.
Конечными бенефициарами "БАУ-Капитал" являются президент ПСГ "Ковальская" Александр Пилипенко, первый вице-президент ПСГ Николай Суботенко и вице-президент Владимир Суруп.
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