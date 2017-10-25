Финансовые новости
- |
- 25.10.17
- |
- 10:05
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
После завершения покупки ВиЭс Банка планируется его слияние с ТАСкомбанком - Тигипко
11:42 24.10.2017 |
Сергей Тигипко намерен после завершения покупки ВиЭс Банка (Львов) объединить его с ТАСкомбанком (Киев), сообщил бизнесмен в ходе Украинского банковского форума CIS bankers, состоявшегося в Киеве 19-20 октября.
"Мы хотим влить ВиЭс Банк в ТАСкомбанк - мы брали на себя такие обязательства. Это позволит нам существенно - процентов на 60 - увеличить капитал, который мы только что подняли на 25%. При этом мы не собираемся сокращать количество отделений", - сказал он.
С.Тигипко также сообщил, что в приоритетах банковской группы - развитие высокотехнологичных банковских продуктов и услуг.
"На базе Универсалбанка мы запускаем мобильний банкинг Monobank, начинаем продавать свои услуги. Это будет очень технологичные и конкурентные услуги на рынке. В декабре запустим следующую технологию на базе ТАСкомбанка - по малому и среднему бизнесу. И там, и там сотрудничаем с бывшими коллегами из Привата, поэтому надеюсь, что мы создадим интересные конкурентные продукты", - сказал он.
С.Тигипко также сообщил о намерении группы покупать не только банки, но и долги.
"Для выхода на инвестиции, а это все стартапы, которые требуют двух-трех лет окупаемости, нужен размер. Мы однозначно будем стараться расти максимально, прежде всего, через покупку долгов и банков", - сказал он.
Кроме того, сказал С.Тигипко, банки группы намерены продолжать интеграцию с входящими в нее компаниями.
"Сейчас мы полностью интегрировали КредитМаркет, это кэш-кредиты и потребительские кредиты. Они сегодня имеют возможность переливать часть своих продуктов к нам на баланс, получать фондирование. Также мы завершили интеграцию Украинского лизингового фонда, который недавно приобрели. У них сейчас неограниченные возможности роста, они могут двигаться и заниматься своей работой", - добавил С.Тигипко.
Как сообщалось, владелец ТАСкомбанка и Универсал Банка С.Тигипко намерен купить у Сбербанка России 99,9% акций ВиЭс Банка. Пакет документов для согласования приобретения существенного участия в ВиЭс Банке был подан в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) и Национальный банк Украины (НБУ) в середине сентября.
АМКУ 29 сентября разрешил С.Тигипко опосредованно приобрести ВиЭс Банк.
НБУ в настоящее время находится на финальной стадии анализа полученных документов. При этом предварительный анализ регулятора свидетельствует, что сделка возможна.
ВиЭс Банк (VS Bank, до 16 декабря 2013 года - Фольксбанк, ранее - Электрон Банк) основан в 1991 году. По состоянию на 1 января 2017 года его основным акционером являлось ПАО "Сбербанк России" (владело 99,923% акций банка).
Согласно данным Нацбанка, по состоянию 1 июля 2017 года по размеру общих активов (3,621 млрд грн) ВиЭс Банк занимал 28-е место среди 88 действовавших в стране банков.
Украина 23 марта 2017 года сроком на год ввела санкции в отношении всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, БМ Банка ("внучки" ВТБ), Проминвестбанка ("дочки" ВЭБа) и VS Bank ("внучки" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.
Сбербанк ведет переговоры с партнерами и НБУ о выходе с украинского рынка.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Запуск Госказначейством выплат по НДС вылился 24 октября в резкое подорожание доллара на межбанке
|Бои в Приазовье: Что именно происходит под Широкино
|Премьер отстранил и.о. главы Госгеокадастра Цвяха и обещал посадить его за "смотрящих"
|Государственная миграционная служба отказала Саакашвили в статусе беженца, он может быть экстрадирован - Луценко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|АМКУ разрешил инвестфонду Виталия Хомутынника увеличить долю в компании "Николаевхлеб"
|СБУ прекратила распространение атаковавшего Киевский метрополитен и аэропорт "Одесса" вируса
|Киевский метрополитен заявляет о кибератаке
|ГПУ подозревает четырех сотрудников Марфин Банка в выведении из банка около 300 млн грн в 2016-2017 гг
|После завершения покупки ВиЭс Банка планируется его слияние с ТАСкомбанком - Тигипко
|Акционеры "Киевэнерго" рассмотрят вопрос разделения компании по видам деятельности на собрании 13 ноября
|Рудник "Евраз-Сухая Балка" за 9 мес. сократил добычу руды на 5,1%
Рудник "Евраз Сухая Балка" - одно из ведущих предприятий горнодобывающей отрасли в Украине, специализируется на добыче железной руды подземным способом. В состав рудника входят шахта "Юбилейная" и шахта им. Фрунзе. На руднике работает около 3,5 тыс. чел.
Это интересно
|Huawei тоже работает над гибким смартфоном, который может выйти уже в следующем году
|Daimler AG испытывает самоуправляемые снегоуборщики
|Израиль выдал США россиянина из клана манипуляторов сознанием
|Джоан Роулинг стала самой высокооплачиваемой европейской знаменитостью - Forbes
|Новый Lexus LS получит «умный» руль
|Перспективы платежного рынка глазами Visa
|Зарядку электрических мотоциклов Zero удалось ускорить в шесть раз