После завершения покупки ВиЭс Банка планируется его слияние с ТАСкомбанком - Тигипко

Сергей Тигипко намерен после завершения покупки ВиЭс Банка (Львов) объединить его с ТАСкомбанком (Киев), сообщил бизнесмен в ходе Украинского банковского форума CIS bankers, состоявшегося в Киеве 19-20 октября.

"Мы хотим влить ВиЭс Банк в ТАСкомбанк - мы брали на себя такие обязательства. Это позволит нам существенно - процентов на 60 - увеличить капитал, который мы только что подняли на 25%. При этом мы не собираемся сокращать количество отделений", - сказал он.

С.Тигипко также сообщил, что в приоритетах банковской группы - развитие высокотехнологичных банковских продуктов и услуг.

"На базе Универсалбанка мы запускаем мобильний банкинг Monobank, начинаем продавать свои услуги. Это будет очень технологичные и конкурентные услуги на рынке. В декабре запустим следующую технологию на базе ТАСкомбанка - по малому и среднему бизнесу. И там, и там сотрудничаем с бывшими коллегами из Привата, поэтому надеюсь, что мы создадим интересные конкурентные продукты", - сказал он.

С.Тигипко также сообщил о намерении группы покупать не только банки, но и долги.

"Для выхода на инвестиции, а это все стартапы, которые требуют двух-трех лет окупаемости, нужен размер. Мы однозначно будем стараться расти максимально, прежде всего, через покупку долгов и банков", - сказал он.

Кроме того, сказал С.Тигипко, банки группы намерены продолжать интеграцию с входящими в нее компаниями.

"Сейчас мы полностью интегрировали КредитМаркет, это кэш-кредиты и потребительские кредиты. Они сегодня имеют возможность переливать часть своих продуктов к нам на баланс, получать фондирование. Также мы завершили интеграцию Украинского лизингового фонда, который недавно приобрели. У них сейчас неограниченные возможности роста, они могут двигаться и заниматься своей работой", - добавил С.Тигипко.

Как сообщалось, владелец ТАСкомбанка и Универсал Банка С.Тигипко намерен купить у Сбербанка России 99,9% акций ВиЭс Банка. Пакет документов для согласования приобретения существенного участия в ВиЭс Банке был подан в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) и Национальный банк Украины (НБУ) в середине сентября.

АМКУ 29 сентября разрешил С.Тигипко опосредованно приобрести ВиЭс Банк.

НБУ в настоящее время находится на финальной стадии анализа полученных документов. При этом предварительный анализ регулятора свидетельствует, что сделка возможна.

ВиЭс Банк (VS Bank, до 16 декабря 2013 года - Фольксбанк, ранее - Электрон Банк) основан в 1991 году. По состоянию на 1 января 2017 года его основным акционером являлось ПАО "Сбербанк России" (владело 99,923% акций банка).

Согласно данным Нацбанка, по состоянию 1 июля 2017 года по размеру общих активов (3,621 млрд грн) ВиЭс Банк занимал 28-е место среди 88 действовавших в стране банков.

Украина 23 марта 2017 года сроком на год ввела санкции в отношении всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, БМ Банка ("внучки" ВТБ), Проминвестбанка ("дочки" ВЭБа) и VS Bank ("внучки" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.

Сбербанк ведет переговоры с партнерами и НБУ о выходе с украинского рынка.