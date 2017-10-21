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"Нафтогаз" увеличит цены на газ для промпотребителей с ноября на 7,5-7,8%
20:40 20.10.2017 |
НАК "Нафтогаз Украины" с 1 ноября 2017 года увеличит цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 7,8% (на 640,8 грн) по сравнению с октябрем - до 8 тыс. 805,6 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).
Согласно сообщению компании, указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ по предоплате в объеме более 50 тыс. куб. м в месяц, при условии отсутствия долгов перед компанией, и для 100%-ных "дочек" НАК.
Для других покупателей цена в следующем месяце возрастет на 7,5% (на 675,6 грн) - до 9 тыс. 692,4 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).
Как сообщалось, в январе 2017 года цена на газ для промпотребителей по предоплате и без наличия долгов была установлена НАК на уровне 7 тыс. 551,6 грн, в феврале - 9 тыс. 214,8 грн, в марте - 8 тыс. 553,6 грн, в апреле - 7 тыс. 675,2 грн, в мае - 7 тыс. 456,8 грн, в июне - 7 тыс. 430,4 грн, в июле - 7 тыс. 208,4 грн за 1 тыс. куб. м, в августе - 7 тыс. 420,8 грн за 1 тыс. куб. м, в сентябре - 7 тыс. 921,2 грн за 1 тыс. куб. м, в октябре - 8 тыс. 164,8 грн за 1 тыс. куб. м (все - с НДС).
С 1 октября 2015 года в стране отменено государственное регулирование цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения и ТКЭ для нужд населения. С этого времени "Нафтогаз Украины" поставляет газ промпотребителям, бюджетным организациям и другим субъектам хозяйствования на рыночных условиях.
"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.
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