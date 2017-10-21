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Verum Option продолжать удерживать лидирующую позицию в рейтинге бинарных опционов
16:20 20.10.2017 |
Завершение третьего квартала текущего года стало показательным для всех участников бинарного рынка. Результаты исследования этого отчетного периода подтвердили общий рост спроса на услуги компаний бинарного сегмента и сформировали ТОП-10 самых востребованных брокеров бинарных опционов.
По итогам сентября самые сильные компании улучшили свои внутренние показатели, за счет чего получили высокие позиции и прирост в рейтинге.
На первом месте рейтинга бинарных опционов МОФТ продолжает уверенно размещаться компания Verum Option. Ее ряды вновь пополнились новыми инвесторами, что обеспечило увеличение всех внутренних показателей и сохранило за компанией статус рекордсмена по приросту торговых оборотов.
Второе место рейтинга сохраняет за собой IQOption. Эта компания показала незначительный прирост, но благодаря ему она удержалась на второй позиции. Улучшив свои результаты в рейтинге по итогам предыдущего отчетного периода, IQOption продолжает наращивать обороты.
На границе ТОП-3 с приростом в шесть позиций размещается FinMax. Ровно полгода назад эта компания праздновала свой триумф на третьем месте бинарного рейтинга МОФТ, и, несмотря на длительный застой и спад показателей, ей вновь удалось выйти на свой максимальный уровень.
Под давлением конкурентов на четвертую ступеньку рейтинга опустилась компания 24option. В прошлом месяце она вошла в тройку лидеров бинарного рынка с крупным торговым приростом, но, не сумев сохранить его, спустилась вниз на одну позицию.
ТОП-5 закрывает InstaForex. По итогам сентября она получила плюс одну позицию в рейтинге, потому как смогла привлечь интерес новых инвесторов и увеличить свой торговый прирост.
В свою очередь, Binomo, которая ранее размещалась на границе пятерки лучших бинарных компаний, не смогла конкурировать с более сильным соперником и спустилась на одну ступень вниз по лестнице.
Со скачком в семь позиций с 14-го места рейтинга поднялась Grand Capital. Компании удалось обойти конкурентов и вернуться в рейтинг, но общая внутренняя ситуация остается прежней. В Grand Capital фиксируется отток клиентов, который в будущем сможет привести к критическому спаду торговых оборотов.
Последние три позиции рейтинга бинарных опционов МОФТ получили компании, которые показали резкое снижение по всем параметрам и спустились вниз под давлением конкурентов.
Так, компания Corsa Capital потеряла одну позицию и разместилась на 8-м месте.
При падении практически с самой вершины «зацепиться» за 9-ю ступень посчастливилось Olymp Trade. Компания потеряла пять позиций из-за массового оттока инвесторов, которые предпочли ей участников первой тройки бинарного рейтинга МОФТ. Если команда брокера не примет антикризисных мер, то худшие прогнозы для Olymp Trade станут реальностью.
Закрывает ТОП-10 самых востребованных бинарных брокеров компания Binarium - тоже со снижением. Она спустилась на границу рейтинга с 8-го места, потеряв две позиции.
Рейтинг брокеров бинарных опционов был составлен на основе анализа торговли самого большого сообщества трейдеров в Мире - МОФТ.
По материалам: IAFT News
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