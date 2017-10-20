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Офис крупных налогоплательщиков ГФС взыскал с "Яндекса" 5,4 млн гривен налогового долга
13:20 20.10.2017 |
Офис крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы (ГФС) взыскал с "Яндекса" 5,4 млн гривен налогового долга.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы офиса.
По данным Офиса крупных налогоплательщиков, "Яндекс.Украина" уже более 90 дней не платил самостоятельно задекларированные денежные обязательства, что стало причиной возникновения налогового долга по налогу на прибыль предприятия за первый квартал 2017 года и по НДС на общую сумму 5,4 млн гривен.
В связи с этим, согласно закону Украины №1797-VIII от 21 декабря 2016 года "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины", офисом было принято решение о взыскании долга со счетов плательщика.
Офис заявляет, что налоговый долг взыскали в полном объеме.
Как сообщали Українські Новини, с начала 2017 года на выполнение указанного закона офис крупных налогоплательщиков направил на счета предприятий-должников больше 13 тыс. инкассовых поручений и взыскал в счет погашения налогового долга 246 млн гривен, в том числе в сентябре текущего года - 13,7 млн гривен.
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