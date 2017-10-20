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ГП "Энергорынок" создало филиал "Оператор рынка"
09:40 20.10.2017 |
Госпредприятие "Энергорынок" создало новый филиал "Оператор рынка", который в дальнейшем должен обеспечить функционирование и организацию купли-продажи электроэнергии "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке.
Согласно сообщению ГП в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, приказ о создании нового филиала подписан директором "Энергорынка" 17 октября 2017 года.
В дальнейшем филиал должен быть преобразован Кабинетом министров в акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству без возможности его приватизации.
В полномочия оператора также входит определение уполномоченного банка или клиринговой организации.
Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко 8 июня 2017 года подписал закон "О рынке электроэнергии", который вступил в силу 11 июня после официального обнародования в газете "Урядовый курьер".
Закон "О рынке электроэнергии" предусматривает внедрение новой модели рынка, включающей ряд сегментов: рынок двухсторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг. При реализации закона предусматривается двухлетний переходный период.
Документ внедряет нормы Третьего энергетического пакета ЕС, в том числе в вопросе разделения компаний по направлениям распределения и передачи электроэнергии.
ГП "Энергорынок" выполняет функции оператора Оптового рынка электроэнергии Украины.
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