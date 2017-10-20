Первое место рейтинга снова досталось его бессменному лидеру — компании RoboForex

Итоговые данные сентября продемонстрировали повышение торговой активности на рынке Форекс, в результате чего многие брокерские компании смогли пополнить свои «клиентские резервы» и закрыли месяц с положительным приростом. В отличие от прошлого отчетного периода, рост показателей был зафиксирован на всех уровнях рейтинга Форекс-брокеров МОФТ и у большинства компаний.

Звание лидера и первое место вновь достаются RoboForex. Эта компания уже третий месяц подряд возглавляет рейтинг МОФТ. Такая стабильность продолжает формировать ее положительный имидж, который RoboForex полностью подтверждает высоким качеством сервиса и выгодными условиями работы.

На второе место рейтинга возвращается Forex4you. Показатели компании по сравнению с прошлым месяцем выросли на 30 процентов, что на этом уровне рейтинга говорит о колоссальной сумме торгового прироста. Благодаря таким позитивным результатам Forex4you удалось покинуть границу ТОП-5 и восстановиться в рейтинге.

Закрывает ТОП-3 рейтинга вновь компания FortFs. Она продолжает демонстрировать прирост торговых оборотов и подтверждает свои намерения не покидать границу тройки самых востребованных брокеров Форекс.

Четвертое место со стабильными показателями оставляет за собой Teletrade. Несмотря на то, что эта компания стала участником МОФТ относительно недавно, она смогла привлечь внимание активных инвесторов и заинтересовала их в своих услугах.

Со снижением в три позиции закрывает ТОП-5 рейтинга МОФТ компания EXNESS. Такой резкий спад внутренних показателей говорит о прекращении торговой активности сразу нескольких крупных инвесторов. Это подтверждает то, что интересы Форекс-трейдеров фиксируются не только на торговых условиях и качестве сервиса брокера, но и на выгоде работы с компанией через МОФТ.

На шестую ступень с плюсом в две позиции возвращается Instaforex. Сентябрьские показатели этой компании значительно превысили показатели предыдущего отчетного периода, что обеспечило ее подъем в рейтинге. Надеемся на то, что Instaforex продолжит наращивать торговые обороты и восхождение в рейтинге Форекс-брокеров МОФТ.

Благодаря приросту торговых оборотов в три раза FXPro удалось подняться с 14-го на 7-е место, преодолев сразу семь ступеней. Компания начала возобновлять свои внутренние показатели, вернув интерес активных инвесторов.

На восьмом месте, также с приростом, разместилась FXGlory. По итогам сентября компании удалось подняться в рейтинге на три ступени. FXGlory смогла не только противостоять давлению конкурентов, но и улучшила свои позиции.

Девятое место с приростом в четыре ступеньки заняла XM. По итогам августа эта компания потеряла пять позиций и разместилась на 13-м месте рейтинга. Но повышение торговой активности клиентов XM в сентябре восстановило ее торговые обороты практически до прежнего уровня.

Закрывает ТОП-10 рейтинга Форекс-брокеров МОФТ TurboForex. Показатели и обороты этой компании остаются на прежнем уровне, за счет чего ее позиция в рейтинге продолжает быть неизменной уже два месяца подряд.

На 11-м месте со снижением в две ступеньки размещается FreshForex. Компания не смогла продолжить восхождение в рейтинге и под давлением конкурентов сделала два шага назад.

В отличие от своего соседа сверху, начать восхождение удалось Альфа-Форекс. Она поднялась с 15-го на 12-е место рейтинга. Несмотря на то критическое снижение, которое фиксировалось в компании последние два месяца, ей все же удалось стабилизировать и увеличить свои обороты. Торговые показатели компании выросли практически в два раза, что временно вывело Альфа-Форекс из зоны риска.

13-ю позицию заняла Activ Trades, которая спустилась на одну ступеньку из-за снижения внутренних оборотов. Компания потеряла часть своих клиентов, что сразу отразилось на ее положении в рейтинге МОФТ.

Впервые за последний квартал войти в число самых востребованных брокеров Форекс удалось компании NordFX. Она совершила скачок с 19-й на 14-ю ступеньку, прибавив сразу пять позиций. Такие результаты компании удалось достичь благодаря торговому приросту, который превысил прежние показатели компании в три раза.

С рекордной потерей в девять позиций закрывает ТОП-15 рейтинга МОФТ Grand Capital. Эта компания ухудшила свои партнерские условия, что стало ее «роковой» ошибкой. Как прояснили обстоятельства, основным критерием для выбора брокера среди инвесторов МОФТ является та выгода, которую получит трейдер, сотрудничая с брокером через Объединение. Чем ниже партнерские выплаты от брокера в адрес МОФТ, тем меньше интерес к такой компании. Надеемся на то, что представители Grand Capital сменят политику работы с партнерами и приложат максимум усилий для достижения прежних максимумов.

Исследования, на которых был построен рейтинг, проведены на основе анализа показателей торговли самого большого сообщества Форекс трейдеров в Мире - МОФТ.

По материалам: IAFT News

