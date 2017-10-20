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ЗАЗ разрабатывает электроавтобус для Польши и сделает сотню электрокаров для "Укрпочты"
13:18 19.10.2017 |
Запорожский автомобильный завод собирается выпустить партию электромобилей для "Укрпочты".
"Укрпочта" в экспериментальном режиме эксплуатировала электромобиль ЗАЗ Ланос Электро и руководство компании довольно результатами тестов. Теперь в "Укрпочте" изъявили желание приобрести сотню электрических пикапов ЗАЗ.
Однако в свободную продажу электромобиль Ланос пока не поступит из-за высокой себестоимости. На ЗАЗе подсчитали, что выпускать его выгодно, если стоимость 1 кВт ∙ ч емкости батареи составит $200, а сейчас она на уровне $300.
Поэтому на ЗАЗе заговорили о необходимости поддержки от государства. В качестве примера господдержки на ЗАЗе приводят Словакию, где автомобильная отрасль процветает. Там автопроизводителям компенсируют 70% вложений в заводы и доплачивают за рабочие места. В Украине же даже оборудования для автопредприятий не освобождены от НДС.
Запорожский автомобилестроительный завод в 2018 году планирует презентовать электроавтобус. Об этом сообщил председатель правления ЗАЗ Николай Евдокименко.
"Партнер, который продает наши автобусы в Польше, хочет заказать электроавтобус. Мы его сейчас разрабатываем",- сказал глава ЗАЗа.
По его словам, у компании готова конструкция электроавтобуса, которая наполняется элементной базой. "Это привод, система управления, батарея. Система должна обеспечивать нужный нам пробег... Этими проблемами мы сейчас занимаемся. Думаю, что опытный образец электроавтобуса мы презентуем в следующем году", - отметил Евдокименко.
ЗАЗ сегодня выпускает автобусы двух модельных рядов - A07 на шасси Tata и А10.
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