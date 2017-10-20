ПАО «Укртатнафта» 10 октября обратилось в Хозяйственный суд Днепропетровской области с иском о признании ПАО «Днеправиа» банкротом. Об этом свидетельствует информация на сайте суда.

Предлогом для начала процедуры банкротства является долг авиакомпании за авиатопливо Кременчугского НПЗ в размере 163,3 млн грн без учета пени и штрафов. Этот долг в июне 2017 г. был подтвержден этим же судом.

Свою задолженность «Днеправиа» признала и решение суда о его подтверждении вообще не оспаривала.

Этот долг сформировался по договору поставки авиационного топлива от сентября 2010 г., по которому за 6 лет в адрес «Днеправиа» было поставлено топлива на 440,4 млн грн, из которых оплачено было 277,1 млн грн.

Напомним, 30 марта этого года суд обязал собственника акций «Днеправиа» компанию «Галтера» вернуть государству 94,6% акций авиакомпании. Судебное разбирательство по этому поводу продолжается.