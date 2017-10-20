Финансовые новости
- |
- 20.10.17
- |
- 02:09
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
"Приват" банкротит "Днеправиа" за долги по авиатопливу Кременчугского НПЗ
10:45 19.10.2017 |
ПАО «Укртатнафта» 10 октября обратилось в Хозяйственный суд Днепропетровской области с иском о признании ПАО «Днеправиа» банкротом. Об этом свидетельствует информация на сайте суда.
Предлогом для начала процедуры банкротства является долг авиакомпании за авиатопливо Кременчугского НПЗ в размере 163,3 млн грн без учета пени и штрафов. Этот долг в июне 2017 г. был подтвержден этим же судом.
Свою задолженность «Днеправиа» признала и решение суда о его подтверждении вообще не оспаривала.
Этот долг сформировался по договору поставки авиационного топлива от сентября 2010 г., по которому за 6 лет в адрес «Днеправиа» было поставлено топлива на 440,4 млн грн, из которых оплачено было 277,1 млн грн.
Напомним, 30 марта этого года суд обязал собственника акций «Днеправиа» компанию «Галтера» вернуть государству 94,6% акций авиакомпании. Судебное разбирательство по этому поводу продолжается.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Доллар на межбанке снова дорожает: банкиры набивают свою валютную кубышку
ТОП-НОВОСТИ
|Зачем украинским депутатам закон о биткоинах
|Рада отклонила три законопроекта об изменении системы выборов в Украине
|Почему Супрун осталась не совсем довольна принятой медреформой
|Чем отличаются два закона об отмене депутатской неприкосновенности
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Первое место рейтинга снова досталось его бессменному лидеру — компании RoboForex
|Суд отменил приватизацию Укртелекома Ахметова
|ЗАЗ разрабатывает электроавтобус для Польши и сделает сотню электрокаров для "Укрпочты"
|"Приват" банкротит "Днеправиа" за долги по авиатопливу Кременчугского НПЗ
|Тарифы на грузовые перевозки Укрзализныци вырастут на 15%
|АМКУ разрешил Glenсore войти в капитал НГЗ
Это интересно
|В детское автокресло впервые встроили подушки безопасности
|Украинцы представили на Kickstarter универсальный контроллер для игр
|Microsoft представила Surface Book 2 — свои самые мощные ноутбуки
|Представлен ZTE Axon M — складной смартфон с двумя экранами, одной камерой и массой 230 г
|Первое купе Polestar: 600 сил, карбоновый кузов и производство в Китае
|Samsung размышляет над смарт-браслетом нового типа
|Представлены смартфоны Huawei Mate 10 Pro и Mate 10 Porsche Design