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АМКУ разрешил Glenсore войти в капитал НГЗ
18:41 18.10.2017 |
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил сырьевому трейдеру Glenсore приобрести долю в уставном капитале ООО "Николаевский глиноземный завод" (НГЗ, Галициново Николаевской обл.) и трех других украинских компаний, подконтрольных Объединенной компании (ОК) "Российский алюминий" ("РусАл", РФ).
"Учитывая, что заявленные концентрации не приводят к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины, АМКУ предоставил соответствующие разрешения", - говорится в сообщении антимонопольного ведомства в среду.
Согласно ему, предоставлено разрешение на концентрации, в результате которых группа Glenсore войдет в капитал ООО "Компания "Алюминий Украины" и "Гуардон Украина" (оба - Киев), непосредственно владеющих соответственно 13,96% и 86,04% долями в НГЗ.
Согласно Госреестру, в свою очередь, прямыми владельцами этих киевских ООО выступают оффшорные компании из Арубы "Гордал Холдингс А.В.В." и "Гандела Интернешнл А.В.В.", а конечным бенефициаром указан российский бизнесмен, президент "РусАла" Олег Дерипаска, подозреваемый Службой безопасности Украины в уничтожении Запорожского алюминиевого комбината (ЗАлК) в интересах конкурентов из России.
Помимо этого, АМКУ разрешил Glenсore приобрести долю и в ООО "Охрана НГЗ" (Галициново Николаевской обл.), в котором сейчас 99% принадлежит НГЗ.
Как сообщалось, в октябре 2016 года Украина ввела санкции против ОК "Российский алюминий" ("РусАл", РФ) и связанной с ней компании Judson Trading Limited (Кипр). Среди запретительных мер блокирования активов - временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществому, ограничение торговых операций в Украине, предотвращение выведения капитала из страны, остановка выполнения экономических и финобязательств. В их числе также - запрет на госзакупку ряда товаров и услуг, полный или частичный запрет на осуществление сделок с ценными бумагами с лицами, подпавшими под санкции, и запрет НБУ на осуществление ряда платежей.
НГЗ в 2016 году нарастил выпуск глинозема на 2% по сравнению с 2015 годом - до 1,510 млн тонн.
ОК "РусАл" создана в 2007 году при слиянии алюминиевых и глиноземных активов ОАО "РусАл", "СУАЛа" и швейцарского трейдера Glencore.
"РусАлу" в Украине принадлежит также около 29% в ЗАлКе, 68,01% акций которого возвращены в госсобственность. "РусАл" оспаривает возврат акций в госсобственность в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров.
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