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PGNiG подписал соглашение с "Укртрансгазом" на транспортировку газа в Украине
18:36 18.10.2017 |
Польская нефтегазовая компания PGNiG подписала соглашение с ПАО "Укртрансгаз" о транспортировке газа по украинской ГТС, пишут польские СМИ со ссылкой на сообщение компании.
Таким образом, PGNiG сможет продавать газ украинским потребителям не только на границе, как это делала ранее.
Срок действия договора - до конца текущего года с возможностью пролонгации.
Как сообщалось, PGNiG реализует газ украинским потребителям с августа 2016 года.
PGNiG - крупнейшая нефтегазовая компания Польши, занимающаяся разработкой газовых и нефтяных месторождений, добычей, хранением и транспортировкой энергоносителей, а также строительством и развитием нефтегазовой транспортной сети, экспортом и импортом газа.
"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.
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