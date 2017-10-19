Печерский районный суд Киева в рамках расследования Генеральной прокуратуры дела о хищении средств «Приватбанка» поручил Государственной фискальной службе провести внеплановую документальную проверку ПАО «Укртатнафта» за период 2008-2016 гг. Об этом говорится в определении Печерского райсуда, обнародованного в госреестре 13 октября.

Согласно решению суда, ГФС должна проверить своевременность и полноту уплаты компанией налогов и сборов, а также соблюдение ею требований валютного законодательства при финансово-хозяйственных взаимоотношениях с контрагентами за период с 1 января 2008 по 31 декабря 2016 гг.

Причиной проверки стало то, что по данным Генпрокуратуры, ПАО «Укртатнафта» находится в перечне юрлиц, которые участвовали в схеме трансформации кредитного портфеля «Приватбанка». В частности, по данным следствия, с 20 октября по 22 ноября 2016 гг. (перед национализацией банка) «Приватбанк» выдал 36 юрлицам кредитов на общую сумму 126,9 млрд грн, которые сразу же перечислили эти средства на погашение кредитов других 193 юридических лиц, что получали у банка деньги ранее.

Среди этих 193 юридических лиц, по данным ГПУ, была и «Укртатнафта». Таким образом, имущество компании было фактически выведено из-под залога банка, поскольку ее кредит был погашен другим юридическим лицом по поручительству.

По данным финансовой отчетности «Укртатнафты» за 2016 г., обнародованной на НКЦБФР, на 31 декабря 2016 г. компания не имела задолженности по кредитам перед каким-либо банком. Хотя на конец 2015 г. у нее был кредит «Приватбанка» 600,4 млн грн со сроком погашения в сентябре 2016 г. При этом общие финансовые обязательства «Укртатнафты» на конец 2016 г. были отображены в отчете в размере 14,2 млрд грн против 10,8 млрд грн на конец 2015 г.

Как сообщал enkorr, компания «Укртатнафта» была создана на базе Кременчугского НПЗ в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана в 1994 году.

До 2007 г. 18,296% акций «Укртатнафты» принадлежало структурам, аффилированным с ОАО «Татнефть». Еще 28,7788% акций владело Министерство имущества Татарстана. Непосредственно компании «Татнефть» принадлежало 8,6% акций. Однако в результате судебных разбирательств доля татарстанских акционеров в НПЗ была практически обнулена, а на предприятии появились новые акционеры, близкие к группе «Приват».

В мае 2008 г. российская компания предъявила иск на основании соглашения между правительством РФ и Кабинетом министров Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций (от 27 ноября 1998 г.) в связи с насильственным захватом ЗАО «Укртатнафта» в октябре 2007 г. и экспроприацией акций «Укртатнафты», принадлежащих группе «Татнефть». Cумма иска с требованием возмещения ущерба составляла $2,4 млрд.

29 июля 2014 г. Парижский международный арбитраж обязал Украину выплатить выплатить «Татнефти» компенсацию в $112 млн и проценты по ставке LIBOR за три месяца плюс 3% с момента лишения российской стороны права собственности на акции «Укртатнафты» в качестве компенсации. 29 ноября 2016 г. Апелляционный суд Парижа оставил это решение в силе.

6 января 2016 г. арбитраж к Украине по этому делу инициировала республика Татарстан. Изначально заявленная сумма затребованной компенсации - $300 млн. Слушания по этому иску пройдут в марте 2018 г.