CLIQ FX представил инвестиционную программу «Invest with Us»

Брокер CLIQ FX сообщил своим клиентам и партнерам о запуске первой инвестпрограммы - «Invest with Us». Этот проект является безрисковым продуктом пассивного заработка, который разрабатывался специалистами компании исходя из запросов клиентов. Инвестировать можно начиная с 1 тысячи долларов.

В целом программа включает в себя 3 варианта инвестирования:

инвестдоход 1,5%, срок - 1 месяц;

инвестдоход 9,5%, срок - полгода;

инвестдоход 20%, срок - 1 год.

Доход в рамках инвестпрограммы начисляется клиентам CLIQ FX вместе с телом депозита на кошелек по завершению инвестпериода. Для программы с периодом инвестирования 1 год предусмотрено ежемесячное начисление дохода.

Внести деньги на счет для участия в инвестпрограмме CLIQ FX можно посредством банковского перевода, платежных карт и электронных платежных систем ВебМани, Биткоин, Skrill, FasaPay, Qiwi, Яндекс.Деньги. Отметим, что брокер полностью покрывает затраты клиентов на комиссию при пополнении счета. Узнать все детали инвестирования по программе компании можно у специалистов службы поддержки CLIQ FX.