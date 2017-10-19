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CLIQ FX представил инвестиционную программу «Invest with Us»
16:27 18.10.2017 |
Брокер CLIQ FX сообщил своим клиентам и партнерам о запуске первой инвестпрограммы - «Invest with Us». Этот проект является безрисковым продуктом пассивного заработка, который разрабатывался специалистами компании исходя из запросов клиентов. Инвестировать можно начиная с 1 тысячи долларов.
В целом программа включает в себя 3 варианта инвестирования:
инвестдоход 1,5%, срок - 1 месяц;
инвестдоход 9,5%, срок - полгода;
инвестдоход 20%, срок - 1 год.
Доход в рамках инвестпрограммы начисляется клиентам CLIQ FX вместе с телом депозита на кошелек по завершению инвестпериода. Для программы с периодом инвестирования 1 год предусмотрено ежемесячное начисление дохода.
Внести деньги на счет для участия в инвестпрограмме CLIQ FX можно посредством банковского перевода, платежных карт и электронных платежных систем ВебМани, Биткоин, Skrill, FasaPay, Qiwi, Яндекс.Деньги. Отметим, что брокер полностью покрывает затраты клиентов на комиссию при пополнении счета. Узнать все детали инвестирования по программе компании можно у специалистов службы поддержки CLIQ FX.
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