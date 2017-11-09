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"Картонно-бумажная компания" за 9 мес. увеличила объем производства на 29%
07:54 09.11.2017 |
ЧАО "Картонно-бумажная компания" (Львов) в январе-сентябре увеличила объем производства на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 352,2 млн грн.
Согласно статистическим данным ассоциации "УкрПапир", за этот период в натуральных показателях компания увеличила выпуск бумаги-основы для санитарно-гигиенической продукции на 47,8% - до 3,9 тыс. тонн, коробочного картона - на 10,7%, до 18 тыс. тонн. Выпуск туалетной бумаги вырос в 4,3 раза, до 2,69 млн рулончиков.
Картонно-бумажная компания (до 2011 года - "Львовкартонопласт") создана в 1946 году на базе производственных площадей небольшого механического завода.
В настоящее время выпускает изделия и полуфабрикаты из макулатурного картона (листы картона, уголки, гильзы) и целлюлозной бумаги (туалетная бумага, полотенца, салфетки).
Как сообщалось, в 2016 году фабрика увеличила объем товарной продукции на 27,5% к 2015 году, до 387,64 млн грн, при этом выпуск бумаги возрос на 21% почти до 4 тыс. тонн, картона - на 10%, до 22,08 тыс. тонн. Чистая прибыль выросла на 27%, до 20,2 млн грн.
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