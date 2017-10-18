Fort Financial Services: На Forex американский доллар сегодня выглядит сильнее

Начавшаяся неделя, как отмечают аналитики Fort Financial Services , спокойна в отношении экономических данных. На валютном рынке FOREX торговые инструменты торгуются в сложившихся на прошлой неделе диапазонах, за исключением некоторых отдельных историй. Сегодня канадский доллар торгуется волатильно и является самым слабым из основных валют, теряя около 0,5% по отношению к американскому доллару. Из второстепенных валют мексиканское песо сегодня теряет более 2 процентов по отношению к американской валюте. Это движение началось на прошлой неделе. За последние пять сессий мексиканское песо является самой слабой валютой в мире, потеряв 2,2% по отношению к доллару США. Ключевым экономическим моментом этого процесса является обсуждение соглашения НАФТА, где администрация президента Трампа рассматривает вариант прекращения соглашения о свободной торговле на Североамериканском континенте.

Сохраняется неопределенность относительно государственной целостности Испании. Фондовый рынок Испанского королевства один из самых отстающих в Европе в этом месяце. Президент Каталонии продолжает требовать легитимности недавнего референдума, но впервые указал, что «льготный период» составляет два месяца. Этого оказалось недостаточно для Мадрида.

Если в ближайшие дни ситуация не изменится, Мадрид может приступить к приостановке законности действия региональной власти Каталонии. В любом случае ситуация далека от разрешения. На этом фоне европейская валюта торгуется под давлением сегодня, проторговывая уровень 1.1767. Основная поддержка европейской валюты находится между $1,1750 и $1,1775. Сопротивление располагается в районе 1,1820-1,1835.

После вчерашней коррекционной сессии, сегодня британская валюта возобновила укрепление. Инвесторы сосредоточились на дальнейших деталях переговоров между Британией и ЕС относительно Brexit.

Доллар снизился до нового трехнедельного минимума против японской иены, однако сегодня восстанавливается, отыгрывая потери предыдущих дней. Характерно, что, несмотря на продолжающийся рост доходности государственных облигаций США доллар был слабее японской валюты. Сегодня пара проторговывает уровень 112.16, найдя поддержку в районе уровня 111.70.

Председатель ФРС Йеллен выступит в конце недели по денежно-кредитной политике. Ее комментарии в течение выходных еще более подчеркнули ее намерение повысить ставку на декабрьской встрече. В условиях неопределенности в отношении снижения инфляции в начале этого года Йеллен сказала, что ее «лучшая догадка» заключается в том, что инфляция вскоре ускорится, и в любом случае экономика США находится на прочной основе. На этом фоне американский доллар перешел к восстановлению с начала текущей недели.

Китай сообщил о показателях инфляции в минувшие выходные. Цены производителей максимально выросли за последние шесть месяцев (6,9%). С другой стороны, инфляция потребительских цен замедлилась до 1,6% с 1,8%, что было семимесячным максимумом.

Конгресс Коммунистической партии начинается в середине недели. Правительство опубликует ВВП за третий квартал в четверг. В минувшие выходные губернатор PBOC заявил, что рост во втором квартале 2017 года, вероятно, превысит 6,9%.

Нефтяной рынок продолжает укрепляться. Вчера котировки нефти Brent взяли штурмом отметку $58. Основной позитив нефть получает от новостей по Ираку и Курдистану, где была остановлена добыча на двух месторождениях. Теперь уровень $58 выступает как сильный уровень поддержки.

По материалам: IAFT News

