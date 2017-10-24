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Акционеры "Киевэнерго" рассмотрят вопрос разделения компании по видам деятельности на собрании 13 ноября
07:20 24.10.2017 |
Акционеры ПАО "Киевэнерго" рассмотрят вопрос разделения компании по видам деятельности на собрании 13 ноября 2017 года, сообщается на сайте "Киевэнерго".
В повестку собрания включены вопросы реорганизации "Киевэнерго" путем выделения из компании новых обществ: ЧАО "ДТЭК Киевские электросети" и ООО "Киевская энергопоставляющая компания".
Такая реорганизация необходима, исходя из требований закона "О рынке электроэнергии" - операторы системы распределения должны быть отделены от производства, передачи, поставки электроэнергии.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе "Киевэнерго", создание новых обществ никак не повлияет на объем прав и обязанностей по договорам на управление коммунальным имуществом, заключенным между Киевским городским советом и "Киевэнерго". Право собственности общины Киева на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, завод "Энергегия", тепловые сети и другие объекты, остается нерушимым.
Как сообщалось, "Киевэнерго" эксплуатирует практически все энергетические объекты, расположенные в столице, за исключением Дарницкой теплоэлектроцентрали.
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