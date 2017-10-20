Запорожский ЖРК за 9 мес. сократил добычу железной руды на 0,5%

Запорожский железорудный комбинат (ЗЖРК, Днепрорудное Запорожской обл.) в январе-сентябре 2017 года сократил добычу железной руды, по оперативным данным, на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 3,238 млн тонн.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель предприятия, в сентябре произведено 390 тыс. тонн руды.

Как сообщалось, ЗЖРК в 2016 году сократил добычу железной руды, по оперативным данным, на 4% по сравнению с 2017 годом - до 4,512 млн тонн с 4,701 млн тонн в 2015 году.

ЗЖРК разрабатывает Южно-Билозерское и Переверзевское железорудные месторождения и производит товарную агломерационную и мартеновскую железную руду. Реализует продукцию метпредприятиям Словакии, Чехии, Австрии и Польши, а также в Украине - "Запорожстали".

По данным Нацдепозитария Украины на третий квартал 2016 года, основными акционерами ЧАО являются словацкая фирма Minerfin, a.s. - 51,1697%, меткомбинат "Запорожсталь" - 29,5193%, чешская KSK Consulting, a.s. - 19,0632%.