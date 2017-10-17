FreshForex сделал условия акции «101% на пополнение» еще более выгодными

В прошлом году брокер FreshForex запустил особую акцию - «101% на пополнение», и эта акция привлекла внимание большое количества клиентов компании. Ввиду этого команда "ФрешФорекс" решила изменить условия акции и сделать их еще более привлекательными для трейдеров.

Так, теперь при пополнении торгового счета на сумму более 100 долларов бонус будет составлять не 75%, а 101%. При этом брокер не установил никаких ограничений на количество пополнений для получения бонуса.

В FreshForex напоминают: для того, чтобы воспользоваться выгодным предложением, достаточно иметь в компании зарегистрированный торговый счет и подключить его к акции «101% на пополнение». Акция действует до 29.12.17 включительно.

Также клиентам FreshForex следует знать, что бонусные средства в рамках данной акции зачисляются на торговый счет в раздел «Кредит» и могут участвовать в сделках на Форекс. Однако для вывода они недоступны.

Ознакомиться с другими акциями, которые предлагает брокер, можно на сайте FreshForex в разделе «Акции и бонусы». Внести деньги на счет можно посредством банковских карт, электронных платежных систем, через операторов мобильной связи.



